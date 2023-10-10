https://ria.ru/20231010/nagrady-1901813603.html
Вологодские аграрии получили более 40 наград на "Золотой осени-2023"
Вологодские аграрии получили более 40 наград на "Золотой осени-2023" - РИА Новости, 10.10.2023
Вологодские аграрии получили более 40 наград на "Золотой осени-2023"
Свыше 40 наград получила Вологодская область на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2023", сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:45
2023-10-10T16:45
2023-10-10T16:45
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 10 окт – РИА Новости. Свыше 40 наград получила Вологодская область на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2023", сообщила пресс-служба правительства области. Регион отмечен Гран-при выставки за вклад в ее развитие. Из общего числа наград - 39 золотых и пять серебряных. Ими отмечена работа вологжан в племенном и товарном животноводстве, по внедрению инноваций на селе, комплексному развитию сельских территорий, по производству продуктов питания и кормов для животных. Так, в очередной раз жюри выставки высоко оценило качество сливочного масла, творога, сметаны, кефира, молока, сгущенки, колбасных изделий и воды вологодских предприятий, говорится в сообщении. "Мы в очередной раз доказали, что агропромышленный комплекс Вологодской области динамично развивается, обеспечивая продовольственную безопасность области и мегаполисов - Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Московской и других областей, поставляя туда высококачественную вологодскую продукцию питания. Это еще раз доказывает правильность выбранного направления. Настоящий вологодский продукт – знак качества, который знают уже во всей России и в других странах", - цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Кувшинникова.
https://ria.ru/20230920/maslodelie-1897498463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников, москва, санкт-петербург
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Москва, Санкт-Петербург
ВОЛОГДА, 10 окт – РИА Новости. Свыше 40 наград получила Вологодская область на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2023", сообщила пресс-служба правительства области.
Регион отмечен Гран-при выставки за вклад в ее развитие. Из общего числа наград - 39 золотых и пять серебряных. Ими отмечена работа вологжан в племенном и товарном животноводстве, по внедрению инноваций на селе, комплексному развитию сельских территорий, по производству продуктов питания и кормов для животных. Так, в очередной раз жюри выставки высоко оценило качество сливочного масла, творога, сметаны, кефира, молока, сгущенки, колбасных изделий и воды вологодских предприятий, говорится в сообщении.
"Мы в очередной раз доказали, что агропромышленный комплекс Вологодской области динамично развивается, обеспечивая продовольственную безопасность области и мегаполисов - Москвы
, Санкт-Петербурга
, а также Ленинградской, Московской и других областей, поставляя туда высококачественную вологодскую продукцию питания. Это еще раз доказывает правильность выбранного направления. Настоящий вологодский продукт – знак качества, который знают уже во всей России
и в других странах", - цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Кувшинникова
.
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