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Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2023
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04:31 10.10.2023 (обновлено: 08:47 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/nablus-1901646428.html
Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу, сообщили СМИ
Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2023
Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу, сообщили СМИ
Израильские войска на фоне эскалации вокруг сектора Газа вторглись в город Наблус на Западном берегу, сообщил палестинский портал Quds. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T04:31
2023-10-10T08:47
в мире
наблус (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские войска на фоне эскалации вокруг сектора Газа вторглись в город Наблус на Западном берегу, сообщил палестинский портал Quds.&quot;Идут вооруженные столкновения&quot;, — говорится в сообщении.Город Наблус находится на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии приблизительно в ста километрах от сектора Газа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
https://ria.ru/20231010/rakety-1901646528.html
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наблус (провинция)
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в мире, наблус (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, сергей лавров, палестина
В мире, Наблус (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Сергей Лавров, Палестина
Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу, сообщили СМИ

Quds: израильские войска вторглись в город Наблус на Западном берегу, идут бои

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские войска на фоне эскалации вокруг сектора Газа вторглись в город Наблус на Западном берегу, сообщил палестинский портал Quds.
«

"Идут вооруженные столкновения", — говорится в сообщении.

Город Наблус находится на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии приблизительно в ста километрах от сектора Газа.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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В миреНаблус (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильБиньямин НетаньяхуХамасООНСергей ЛавровПалестина
 
 
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