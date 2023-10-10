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СБУ проводит обыски у руководства Мукачево - РИА Новости, 10.10.2023
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14:15 10.10.2023 (обновлено: 15:55 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/mukachevo-1901767440.html
СБУ проводит обыски у руководства Мукачево
СБУ проводит обыски у руководства Мукачево - РИА Новости, 10.10.2023
СБУ проводит обыски у руководства Мукачево
Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски у руководства города Мукачево в Закарпатской области, в том числе в зданиях, принадлежащих... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:15
2023-10-10T15:55
в мире
мукачево
украина
закарпатская область
михаил ланьо
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски у руководства города Мукачево в Закарпатской области, в том числе в зданиях, принадлежащих горсовету. Ранее во вторник агентство "РБК-Украина" сообщило, что у мэра Мукачево Андрея Балоги, председателя райсовета Михаила Ланьо и в ряде компаний проходят обыски в связи с продажей земли по заниженной в 10 раз цене. "Служба безопасности совместно с НАБУ проводит серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье… Сейчас в рамках ранее возбужденного уголовного дела продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, правоохранители изучают обстоятельства передачи в частную собственность части городского спорткомплекса, что нанесло ущерб государству почти в 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов).
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мукачево
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в мире, мукачево, украина, закарпатская область, михаил ланьо
В мире, Мукачево, Украина, Закарпатская область, Михаил Ланьо
СБУ проводит обыски у руководства Мукачево

СБУ проводит обыски у руководства города Мукачево в Закарпатской области

© Фото : Служба безпеки УкраїниСлужба безопасности Украины проводит обыск у руководства города Мукачево. 10 октября 2023
Служба безопасности Украины проводит обыск у руководства города Мукачево. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Служба безпеки України
Служба безопасности Украины проводит обыск у руководства города Мукачево. 10 октября 2023
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски у руководства города Мукачево в Закарпатской области, в том числе в зданиях, принадлежащих горсовету.
Ранее во вторник агентство "РБК-Украина" сообщило, что у мэра Мукачево Андрея Балоги, председателя райсовета Михаила Ланьо и в ряде компаний проходят обыски в связи с продажей земли по заниженной в 10 раз цене.
"Служба безопасности совместно с НАБУ проводит серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье… Сейчас в рамках ранее возбужденного уголовного дела продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, правоохранители изучают обстоятельства передачи в частную собственность части городского спорткомплекса, что нанесло ущерб государству почти в 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов).
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В миреМукачевоУкраинаЗакарпатская областьМихаил Ланьо
 
 
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