СБУ проводит обыски у руководства Мукачево
СБУ проводит обыски у руководства города Мукачево в Закарпатской области
© Фото : Служба безпеки УкраїниСлужба безопасности Украины проводит обыск у руководства города Мукачево. 10 октября 2023
© Фото : Служба безпеки України
Служба безопасности Украины проводит обыск у руководства города Мукачево. 10 октября 2023
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски у руководства города Мукачево в Закарпатской области, в том числе в зданиях, принадлежащих горсовету.
Ранее во вторник агентство "РБК-Украина" сообщило, что у мэра Мукачево Андрея Балоги, председателя райсовета Михаила Ланьо и в ряде компаний проходят обыски в связи с продажей земли по заниженной в 10 раз цене.
"Служба безопасности совместно с НАБУ проводит серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье… Сейчас в рамках ранее возбужденного уголовного дела продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, правоохранители изучают обстоятельства передачи в частную собственность части городского спорткомплекса, что нанесло ущерб государству почти в 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов).