https://ria.ru/20231010/mukachevo-1901767440.html

СБУ проводит обыски у руководства Мукачево

СБУ проводит обыски у руководства Мукачево - РИА Новости, 10.10.2023

СБУ проводит обыски у руководства Мукачево

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски у руководства города Мукачево в Закарпатской области, в том числе в зданиях, принадлежащих... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:15

2023-10-10T14:15

2023-10-10T15:55

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михаил ланьо

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски у руководства города Мукачево в Закарпатской области, в том числе в зданиях, принадлежащих горсовету. Ранее во вторник агентство "РБК-Украина" сообщило, что у мэра Мукачево Андрея Балоги, председателя райсовета Михаила Ланьо и в ряде компаний проходят обыски в связи с продажей земли по заниженной в 10 раз цене. "Служба безопасности совместно с НАБУ проводит серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье… Сейчас в рамках ранее возбужденного уголовного дела продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, правоохранители изучают обстоятельства передачи в частную собственность части городского спорткомплекса, что нанесло ущерб государству почти в 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов).

https://ria.ru/20231009/ugroza-1901476789.html

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украина

закарпатская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мукачево, украина, закарпатская область, михаил ланьо