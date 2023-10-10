https://ria.ru/20231010/most-1901881213.html

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен - РИА Новости, 10.10.2023

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вечером во вторник временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T21:58

2023-10-10T21:58

2023-10-10T21:58

крымский мост

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вечером во вторник временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются.

https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html

республика крым

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, общество, республика крым