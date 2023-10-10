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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен - РИА Новости, 10.10.2023
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21:58 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/most-1901881213.html
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен - РИА Новости, 10.10.2023
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
Движение автотранспорта по Крымскому мосту вечером во вторник временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:58
2023-10-10T21:58
крымский мост
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вечером во вторник временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются.
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республика крым
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крымский мост, общество, республика крым
Крымский мост, Общество, Республика Крым
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вечером во вторник временно перекрыто

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вечером во вторник временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
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