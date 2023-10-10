https://ria.ru/20231010/most-1901670961.html

На Крымском мосту на семь часов перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту на семь часов перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 10.10.2023

На Крымском мосту на семь часов перекрыли движение автотранспорта

Крымский мост во вторник перекрыт до 17.00 для проведения восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:14

2023-10-10T10:14

2023-10-10T10:14

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Крымский мост во вторник перекрыт до 17.00 для проведения восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ" , - говорится в сообщении. О планируемом перекрытии движения сообщалось накануне, водителей просили заранее планировать поездки и следить за поступающий информацией. Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК завел уголовное дело по статье "террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту стало осуществляться в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления. 14 сентября после ремонтных работ было восстановлено движение по левой части моста, полностью восстановить мост планируется к 1 ноября.

https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост