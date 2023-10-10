https://ria.ru/20231010/most-1901670961.html
На Крымском мосту на семь часов перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту на семь часов перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 10.10.2023
На Крымском мосту на семь часов перекрыли движение автотранспорта
Крымский мост во вторник перекрыт до 17.00 для проведения восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:14
2023-10-10T10:14
2023-10-10T10:14
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587260_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_a51b26a0435647d638a1e969b328ef9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Крымский мост во вторник перекрыт до 17.00 для проведения восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ" , - говорится в сообщении. О планируемом перекрытии движения сообщалось накануне, водителей просили заранее планировать поездки и следить за поступающий информацией. Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК завел уголовное дело по статье "террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту стало осуществляться в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления. 14 сентября после ремонтных работ было восстановлено движение по левой части моста, полностью восстановить мост планируется к 1 ноября.
https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587260_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_67ae0e4bf3b5c19bb93c38f671f3face.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост
На Крымском мосту на семь часов перекрыли движение автотранспорта
Движение на Крымском мосту перекрыли на семь часов для проведения работ