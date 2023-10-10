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ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР
ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР - РИА Новости, 10.10.2023
ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР
Тактическая авиагруппа ВКС России нанесла удар по автомобильному мосту в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:03
2023-10-10T05:03
2023-10-10T08:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
россия
ми-35м
центральный военный округ
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Тактическая авиагруппа ВКС России нанесла удар по автомобильному мосту в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики", — уточнил он.Кроме того, при контрбатарейной борьбе силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ.Савчук добавил, что российские военные также сорвали и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины.В Минобороны, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт украинских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.
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вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, россия, ми-35м, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Россия, Ми-35М, Центральный военный округ
ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР
Авиагруппа ВКС нанесла удары по автомобильному мосту в районе Торского в ДНР