Рейтинг@Mail.ru
ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 10.10.2023 (обновлено: 08:42 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/most-1901647295.html
ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР
ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР - РИА Новости, 10.10.2023
ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР
Тактическая авиагруппа ВКС России нанесла удар по автомобильному мосту в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:03
2023-10-10T08:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
россия
ми-35м
центральный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154953/60/1549536058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_350964d3704ff11a2addbfd32e9e7274.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Тактическая авиагруппа ВКС России нанесла удар по автомобильному мосту в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.&quot;Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнил он.Кроме того, при контрбатарейной борьбе силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ.Савчук добавил, что российские военные также сорвали и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины.В Минобороны, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт украинских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231007/lhjys-1901096656.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154953/60/1549536058_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_442f6117ddcff3e03c05d57bc38f2dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, россия, ми-35м, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Россия, Ми-35М, Центральный военный округ
ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР

Авиагруппа ВКС нанесла удары по автомобильному мосту в районе Торского в ДНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФронтовой бомбардировщик Су-34
Фронтовой бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Фронтовой бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Тактическая авиагруппа ВКС России нанесла удар по автомобильному мосту в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
«

"Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики", — уточнил он.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ.
Савчук добавил, что российские военные также сорвали и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины.
В Минобороны, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт украинских войск.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
"Нам не спрятаться": офицер ВСУ признался в страхе перед оружием России
7 октября, 03:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииРоссияМи-35МЦентральный военный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала