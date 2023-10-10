https://ria.ru/20231010/moldaviya-1901745517.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество - РИА Новости, 10.10.2023

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество

Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" пытается разделить общество на хороших и плохих, а страна нуждается в правительстве, способном остановить... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:14

2023-10-10T13:14

2023-10-10T13:14

в мире

молдавия

влад филат

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899744510_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_c8896f8a474ee30bc23b073ef7538f34.jpg

КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" пытается разделить общество на хороших и плохих, а страна нуждается в правительстве, способном остановить "политическую войну", заявил экс-премьер, председатель Либерально-демократической партии Влад Филат. Представители блока коммунистов и социалистов Молдавии 5 октября выдвинули в парламенте инициативу о вотуме недоверия правительству премьера Дорина Речана, которого поддерживает партия "Действие и солидарность". "Правительство Молдавии продолжает делить общество на хороших людей и врагов, партия "Действие и солидарность" хочет, чтобы мы разделились, потому что объединившись, мы представляем для них опасность. Молдавии необходимо правительство, способное остановить политическую войну в стране, обеспечить уважение прав и свобод человека, деполитизировать общественные институты и превратить их в учреждения, которые служат гражданам", - заявил Филат на брифинге. Он отметил, что "настоящая политика - это диалог и компромисс". Экс-премьер полагает, что властям стоит заняться решением основных проблем Молдавии - массового отъезда молодежи, нищеты, инертной экономики. "Молдавия как никогда нуждается в объединяющем национальном компромиссе, который поможет гражданам вместе шагнуть навстречу будущему, к общему социальному и экономическому прогрессу", - подчеркнул лидер либерал-демократов. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партия социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, влад филат, майя санду