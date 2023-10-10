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Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество - РИА Новости, 10.10.2023
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13:14 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/moldaviya-1901745517.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество - РИА Новости, 10.10.2023
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" пытается разделить общество на хороших и плохих, а страна нуждается в правительстве, способном остановить... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:14
2023-10-10T13:14
в мире
молдавия
влад филат
майя санду
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" пытается разделить общество на хороших и плохих, а страна нуждается в правительстве, способном остановить "политическую войну", заявил экс-премьер, председатель Либерально-демократической партии Влад Филат. Представители блока коммунистов и социалистов Молдавии 5 октября выдвинули в парламенте инициативу о вотуме недоверия правительству премьера Дорина Речана, которого поддерживает партия "Действие и солидарность". "Правительство Молдавии продолжает делить общество на хороших людей и врагов, партия "Действие и солидарность" хочет, чтобы мы разделились, потому что объединившись, мы представляем для них опасность. Молдавии необходимо правительство, способное остановить политическую войну в стране, обеспечить уважение прав и свобод человека, деполитизировать общественные институты и превратить их в учреждения, которые служат гражданам", - заявил Филат на брифинге. Он отметил, что "настоящая политика - это диалог и компромисс". Экс-премьер полагает, что властям стоит заняться решением основных проблем Молдавии - массового отъезда молодежи, нищеты, инертной экономики. "Молдавия как никогда нуждается в объединяющем национальном компромиссе, который поможет гражданам вместе шагнуть навстречу будущему, к общему социальному и экономическому прогрессу", - подчеркнул лидер либерал-демократов. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партия социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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в мире, молдавия, влад филат, майя санду
В мире, Молдавия, Влад Филат, Майя Санду
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество

Экс-премьер Филат: власти Молдавии пытаются делить общество на хороших и плохих

© AP Photo / Yves LoggheБывший премьер-министр Молдавии Влад Филат
Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Yves Logghe
Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" пытается разделить общество на хороших и плохих, а страна нуждается в правительстве, способном остановить "политическую войну", заявил экс-премьер, председатель Либерально-демократической партии Влад Филат.
Представители блока коммунистов и социалистов Молдавии 5 октября выдвинули в парламенте инициативу о вотуме недоверия правительству премьера Дорина Речана, которого поддерживает партия "Действие и солидарность".
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"Правительство Молдавии продолжает делить общество на хороших людей и врагов, партия "Действие и солидарность" хочет, чтобы мы разделились, потому что объединившись, мы представляем для них опасность. Молдавии необходимо правительство, способное остановить политическую войну в стране, обеспечить уважение прав и свобод человека, деполитизировать общественные институты и превратить их в учреждения, которые служат гражданам", - заявил Филат на брифинге.
Он отметил, что "настоящая политика - это диалог и компромисс". Экс-премьер полагает, что властям стоит заняться решением основных проблем Молдавии - массового отъезда молодежи, нищеты, инертной экономики. "Молдавия как никогда нуждается в объединяющем национальном компромиссе, который поможет гражданам вместе шагнуть навстречу будущему, к общему социальному и экономическому прогрессу", - подчеркнул лидер либерал-демократов.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партия социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияВлад ФилатМайя Санду
 
 
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