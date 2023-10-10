https://ria.ru/20231010/minirovanie-1901804094.html

Омскому студенту дали 2,5 года колонии за сообщения о минировании

Омскому студенту дали 2,5 года колонии за сообщения о минировании - РИА Новости, 10.10.2023

Омскому студенту дали 2,5 года колонии за сообщения о минировании

В Омске 19-летнего студента приговорили к 2,5 годам колонии за заведомо ложные сообщения о более чем 200 минированиях в госучреждениях, школах и детских садах,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:07

2023-10-10T16:07

2023-10-10T16:24

омск

происшествия

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ОМСК, 10 окт - РИА Новости. В Омске 19-летнего студента приговорили к 2,5 годам колонии за заведомо ложные сообщения о более чем 200 минированиях в госучреждениях, школах и детских садах, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Суд установил, что с марта по май 2021 года школьник Сергей Михель зарегистрировал множество электронных адресов, после чего "более 200 раз осуществил массовую рассылку заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах в адреса органов власти и объектов социальной инфраструктуры 37 регионов РФ, а также Республики Беларусь", в их числе - детские сады, медицинские и образовательные учреждения. Зачастую в письмах он называл себя близким товарищем и последователем Ильназа Галявиева, осужденного пожизненно за убийство 9 человек в казанской гимназии №175. "Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил исковые заявления силовых ведомств и постановил взыскать с осужденного более 1 миллиона рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба", - сказали в пресс-службе. Во время обыска Михель пытался испортить ноутбук, вылив на него стакан воды, а также разбить мобильный телефон. В ноутбуке правоохранители обнаружили электронные сообщения об актах терроризма в адрес порядка 800 объектов социальной инфраструктуры. На него возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Михель признал вину, заявив, что хотел отомстить двум своим одноклассницам, которые смеялись над ним и не хотели встречаться: он зарегистрировал почтовые ящики, в том числе, на имена отцов девочек, рассылая сообщения якобы от их имени. Студент после приговора был взят под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20230911/minirovanie-1895490727.html

https://ria.ru/20230815/minirovanie-1890206009.html

омск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омск, происшествия