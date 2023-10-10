https://ria.ru/20231010/mer-1901650243.html

Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО приморского мэра

Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО приморского мэра - РИА Новости, 10.10.2023

Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО приморского мэра

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры на решение районного суда, который обязал следствие отменить... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T06:41

2023-10-10T06:41

2023-10-10T10:46

большой камень

нато

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры на решение районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске мэра Большого Камня Рустяма Абушаева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева. В марте СУСК РФ по Приморью заявило о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве, ранее возглавлявшего район. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск. Он был заочно заключен под стражу. В апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. При новом избрании меры пресечения в мае Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте Абушаева. Краевой суд оставил в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра. "Приморским краевым судом постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 11 августа 2023 года оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора - без удовлетворения", - сказала собеседница. Как сообщает региональное СУСК РФ, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, бывшего сотрудника той же администрации и двух других лиц. По версии следствия, фигуранты обманом получали права собственности на участки льготников, находящимися в ведении администрации района, и перепродавали их. СУСК отмечает, что "производство следственных действий в отношении еще одного фигуранта приостановлено". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет об Абушаеве. В апреле Абушаев сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир отряда "Тигр", уточнивший, что Абушаев служит под его началом. Он был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО, рассказывал агентству командир отряда.

https://ria.ru/20231010/sizo-1901641843.html

https://ria.ru/20230816/abushaev-1890437677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

большой камень, нато, происшествия