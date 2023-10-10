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Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО приморского мэра - РИА Новости, 10.10.2023
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06:41 10.10.2023 (обновлено: 10:46 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/mer-1901650243.html
Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО приморского мэра
Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО приморского мэра - РИА Новости, 10.10.2023
Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО приморского мэра
Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры на решение районного суда, который обязал следствие отменить... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T06:41
2023-10-10T10:46
большой камень
нато
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры на решение районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске мэра Большого Камня Рустяма Абушаева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева. В марте СУСК РФ по Приморью заявило о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве, ранее возглавлявшего район. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск. Он был заочно заключен под стражу. В апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. При новом избрании меры пресечения в мае Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте Абушаева. Краевой суд оставил в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра. "Приморским краевым судом постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 11 августа 2023 года оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора - без удовлетворения", - сказала собеседница. Как сообщает региональное СУСК РФ, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, бывшего сотрудника той же администрации и двух других лиц. По версии следствия, фигуранты обманом получали права собственности на участки льготников, находящимися в ведении администрации района, и перепродавали их. СУСК отмечает, что "производство следственных действий в отношении еще одного фигуранта приостановлено". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет об Абушаеве. В апреле Абушаев сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир отряда "Тигр", уточнивший, что Абушаев служит под его началом. Он был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО, рассказывал агентству командир отряда.
https://ria.ru/20231010/sizo-1901641843.html
https://ria.ru/20230816/abushaev-1890437677.html
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большой камень, нато, происшествия
Большой Камень, НАТО, Происшествия
Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО приморского мэра

Суд подтвердил незаконность розыска мэра Большого Камня, находящегося в зоне СВО

© Фото : Рустям Абушаев/TelegramРустям Абушаев
Рустям Абушаев - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Рустям Абушаев/Telegram
Рустям Абушаев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры на решение районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске мэра Большого Камня Рустяма Абушаева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.
В марте СУСК РФ по Приморью заявило о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве, ранее возглавлявшего район. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск. Он был заочно заключен под стражу. В апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. При новом избрании меры пресечения в мае Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте Абушаева. Краевой суд оставил в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра.
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Обвиняемый в покушении на Прилепина не против сидеть в СИЗО, сообщил суд
02:20
"Приморским краевым судом постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 11 августа 2023 года оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора - без удовлетворения", - сказала собеседница.
Как сообщает региональное СУСК РФ, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, бывшего сотрудника той же администрации и двух других лиц. По версии следствия, фигуранты обманом получали права собственности на участки льготников, находящимися в ведении администрации района, и перепродавали их. СУСК отмечает, что "производство следственных действий в отношении еще одного фигуранта приостановлено". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет об Абушаеве.
В апреле Абушаев сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир отряда "Тигр", уточнивший, что Абушаев служит под его началом. Он был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО, рассказывал агентству командир отряда.
Рустям Абушаев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Мэра Большого Камня представили к ордену за захват трофеев НАТО в зоне СВО
16 августа, 16:23
 
Большой КаменьНАТОПроисшествия
 
 
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