https://ria.ru/20231010/medvedev-1901814738.html

Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима

Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима - РИА Новости, 10.10.2023

Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима

ИГИЛ* – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете, он регулярно получает от Киева "крупные спонсорские... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:36

2023-10-10T16:36

2023-10-10T16:51

россия

исламское государство

дмитрий медведев

в мире

украина

нато

киев

хамас

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ИГИЛ* – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете, он регулярно получает от Киева "крупные спонсорские взносы", а также оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка. Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ* (Исламское государство*) – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете", - написал Медведев.Он также отметил, что украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ*."ИГИЛ* регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронационалистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ* имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", - добавил зампред Совбеза.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901521183.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, исламское государство, дмитрий медведев, в мире, украина, нато, киев, хамас