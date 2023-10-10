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Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима - РИА Новости, 10.10.2023
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16:36 10.10.2023 (обновлено: 16:51 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/medvedev-1901814738.html
Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима
Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима - РИА Новости, 10.10.2023
Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима
ИГИЛ* – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете, он регулярно получает от Киева "крупные спонсорские... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:36
2023-10-10T16:51
россия
исламское государство
дмитрий медведев
в мире
украина
нато
киев
хамас
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ИГИЛ* – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете, он регулярно получает от Киева "крупные спонсорские взносы", а также оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.&quot;Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка. Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ* (Исламское государство*) – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете&quot;, - написал Медведев.Он также отметил, что украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ*.&quot;ИГИЛ* регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронационалистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ* имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость&quot;, - добавил зампред Совбеза.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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россия, исламское государство, дмитрий медведев, в мире, украина, нато, киев, хамас
Россия, Исламское государство, Дмитрий Медведев, В мире, Украина, НАТО, Киев, Хамас
Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима

Медведев назвал ИГ партнером украинского режима, выполняющим его задания в мире

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ИГИЛ* – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете, он регулярно получает от Киева "крупные спонсорские взносы", а также оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
«

"Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка. Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ* (Исламское государство*) – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете", - написал Медведев.

Он также отметил, что украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ*.
«

"ИГИЛ* регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронационалистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ* имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", - добавил зампред Совбеза.

* Террористическая группировка, запрещенная в России
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РоссияИсламское государствоДмитрий МедведевВ миреУкраинаНАТОКиевХамас
 
 
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