Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима
Медведев назвал ИГ партнером украинского режима, выполняющим его задания в мире
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ИГИЛ* – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете, он регулярно получает от Киева "крупные спонсорские взносы", а также оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
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"Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка. Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ* (Исламское государство*) – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете", - написал Медведев.
Он также отметил, что украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ*.
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"ИГИЛ* регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронационалистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ* имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", - добавил зампред Совбеза.
* Террористическая группировка, запрещенная в России