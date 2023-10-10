https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать - РИА Новости, 10.10.2023
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать
Правоохранительные органы Башкирии разбираются в инциденте с полуторагодовалым мальчиком, которого ранила ножом и избила мать из-за того, что он мешал ей... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:34
2023-10-10T09:34
2023-10-10T09:34
происшествия
белебеевский район
республика башкортостан
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УФА, 10 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии разбираются в инциденте с полуторагодовалым мальчиком, которого ранила ножом и избила мать из-за того, что он мешал ей выпивать. По данным источника РИА Новости, инцидент произошел 8 октября в Белебеевском районе. "По предварительным данным, женщина избила и ранила ножом полуторагодовалого сына, который плакал и мешал ей выпивать", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали РИА Новости, что сообщение было зарегистрировано в отделе полиции по Белебеевскому району 8 октября. "На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материал направлен в Следственный комитет", - пояснили в ведомстве.В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости уточнили, что малыш находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. "Вчера был эвакуирован вертолётом по линии детской санитарной авиации в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231009/musor-1901560675.html
белебеевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белебеевский район, республика башкортостан
Происшествия, Белебеевский район, Республика Башкортостан
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать
В Башкирии мать избила и ранила малыша полутора лет, плач которого мешал ей пить
УФА, 10 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии разбираются в инциденте с полуторагодовалым мальчиком, которого ранила ножом и избила мать из-за того, что он мешал ей выпивать.
По данным источника РИА Новости, инцидент произошел 8 октября в Белебеевском районе. "По предварительным данным, женщина избила и ранила ножом полуторагодовалого сына, который плакал и мешал ей выпивать", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали РИА Новости, что сообщение было зарегистрировано в отделе полиции по Белебеевскому району
8 октября.
"На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материал направлен в Следственный комитет", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости уточнили, что малыш находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. "Вчера был эвакуирован вертолётом по линии детской санитарной авиации в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу", - добавили в пресс-службе.
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