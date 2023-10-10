https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html

В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать

В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать - РИА Новости, 10.10.2023

В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать

Правоохранительные органы Башкирии разбираются в инциденте с полуторагодовалым мальчиком, которого ранила ножом и избила мать из-за того, что он мешал ей... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:34

2023-10-10T09:34

2023-10-10T09:34

происшествия

белебеевский район

республика башкортостан

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УФА, 10 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии разбираются в инциденте с полуторагодовалым мальчиком, которого ранила ножом и избила мать из-за того, что он мешал ей выпивать. По данным источника РИА Новости, инцидент произошел 8 октября в Белебеевском районе. "По предварительным данным, женщина избила и ранила ножом полуторагодовалого сына, который плакал и мешал ей выпивать", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали РИА Новости, что сообщение было зарегистрировано в отделе полиции по Белебеевскому району 8 октября. "На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материал направлен в Следственный комитет", - пояснили в ведомстве.В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости уточнили, что малыш находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. "Вчера был эвакуирован вертолётом по линии детской санитарной авиации в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231009/musor-1901560675.html

белебеевский район

республика башкортостан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белебеевский район, республика башкортостан