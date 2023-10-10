Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать - РИА Новости, 10.10.2023
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать
Правоохранительные органы Башкирии разбираются в инциденте с полуторагодовалым мальчиком, которого ранила ножом и избила мать из-за того, что он мешал ей... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:34
2023-10-10T09:34
происшествия
белебеевский район
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
УФА, 10 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии разбираются в инциденте с полуторагодовалым мальчиком, которого ранила ножом и избила мать из-за того, что он мешал ей выпивать. По данным источника РИА Новости, инцидент произошел 8 октября в Белебеевском районе. "По предварительным данным, женщина избила и ранила ножом полуторагодовалого сына, который плакал и мешал ей выпивать", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали РИА Новости, что сообщение было зарегистрировано в отделе полиции по Белебеевскому району 8 октября. "На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материал направлен в Следственный комитет", - пояснили в ведомстве.В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости уточнили, что малыш находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. "Вчера был эвакуирован вертолётом по линии детской санитарной авиации в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231009/musor-1901560675.html
белебеевский район
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белебеевский район, республика башкортостан
Происшествия, Белебеевский район, Республика Башкортостан
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать

В Башкирии мать избила и ранила малыша полутора лет, плач которого мешал ей пить

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 10 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии разбираются в инциденте с полуторагодовалым мальчиком, которого ранила ножом и избила мать из-за того, что он мешал ей выпивать.
По данным источника РИА Новости, инцидент произошел 8 октября в Белебеевском районе. "По предварительным данным, женщина избила и ранила ножом полуторагодовалого сына, который плакал и мешал ей выпивать", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали РИА Новости, что сообщение было зарегистрировано в отделе полиции по Белебеевскому району 8 октября.
"На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материал направлен в Следственный комитет", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости уточнили, что малыш находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. "Вчера был эвакуирован вертолётом по линии детской санитарной авиации в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу", - добавили в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Жителя Ржева, решившего пьяным выбросить мусор, арестовали на сутки
Вчера, 17:09
 
ПроисшествияБелебеевский районРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала