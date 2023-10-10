https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html

Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 10.10.2023

Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой

Семилетнюю Диану Личковскую, которую несколько часов искали волонтеры и полицейские в Магадане, нашли у подруги, сообщила РИА Новости руководитель региональной... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:19

2023-10-10T13:19

2023-10-10T13:48

хорошие новости

происшествия

магадан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/20/1522912085_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_38f191458cc5eeb0371706aaea084167.jpg

МАГАДАН, 10 окт — РИА Новости. Семилетнюю Диану Личковскую, которую несколько часов искали волонтеры и полицейские в Магадане, нашли у подруги, сообщила РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Отряд поиск пропавших детей — Магадан" Юлия Домрина. "Девочка найдена, с ней все в порядки. Ребенок был у подруги. Волонтеры и полицейские хорошо отработали эту ситуацию", — рассказала собеседница агентства.Домрина добавила, что ребенок уже дома.Ранее она сообщила, что девочка вышла из школы и не возвращалась домой на протяжении семи часов.

https://ria.ru/20231005/devochka-1900592781.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, магадан