https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 10.10.2023
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой
Семилетнюю Диану Личковскую, которую несколько часов искали волонтеры и полицейские в Магадане, нашли у подруги, сообщила РИА Новости руководитель региональной... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:19
2023-10-10T13:19
2023-10-10T13:48
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МАГАДАН, 10 окт — РИА Новости. Семилетнюю Диану Личковскую, которую несколько часов искали волонтеры и полицейские в Магадане, нашли у подруги, сообщила РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Отряд поиск пропавших детей — Магадан" Юлия Домрина. "Девочка найдена, с ней все в порядки. Ребенок был у подруги. Волонтеры и полицейские хорошо отработали эту ситуацию", — рассказала собеседница агентства.Домрина добавила, что ребенок уже дома.Ранее она сообщила, что девочка вышла из школы и не возвращалась домой на протяжении семи часов.
https://ria.ru/20231005/devochka-1900592781.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан
Хорошие новости, Происшествия, Магадан
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой
Семилетнюю Диану Личковскую, пропавшую в Магадане, нашли живой у подруги
МАГАДАН, 10 окт — РИА Новости. Семилетнюю Диану Личковскую, которую несколько часов искали волонтеры и полицейские в Магадане, нашли у подруги, сообщила РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Отряд поиск пропавших детей — Магадан" Юлия Домрина.
«
"Девочка найдена, с ней все в порядки. Ребенок был у подруги. Волонтеры и полицейские хорошо отработали эту ситуацию", — рассказала собеседница агентства.
Домрина добавила, что ребенок уже дома.
Ранее она сообщила, что девочка вышла из школы и не возвращалась домой на протяжении семи часов.
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