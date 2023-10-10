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Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 10.10.2023
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Хорошие новости
 
13:19 10.10.2023 (обновлено: 13:48 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 10.10.2023
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой
Семилетнюю Диану Личковскую, которую несколько часов искали волонтеры и полицейские в Магадане, нашли у подруги, сообщила РИА Новости руководитель региональной... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:19
2023-10-10T13:48
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МАГАДАН, 10 окт — РИА Новости. Семилетнюю Диану Личковскую, которую несколько часов искали волонтеры и полицейские в Магадане, нашли у подруги, сообщила РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Отряд поиск пропавших детей — Магадан" Юлия Домрина. "Девочка найдена, с ней все в порядки. Ребенок был у подруги. Волонтеры и полицейские хорошо отработали эту ситуацию", — рассказала собеседница агентства.Домрина добавила, что ребенок уже дома.Ранее она сообщила, что девочка вышла из школы и не возвращалась домой на протяжении семи часов.
https://ria.ru/20231005/devochka-1900592781.html
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происшествия, магадан
Хорошие новости, Происшествия, Магадан
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой

Семилетнюю Диану Личковскую, пропавшую в Магадане, нашли живой у подруги

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МАГАДАН, 10 окт — РИА Новости. Семилетнюю Диану Личковскую, которую несколько часов искали волонтеры и полицейские в Магадане, нашли у подруги, сообщила РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Отряд поиск пропавших детей — Магадан" Юлия Домрина.
«
"Девочка найдена, с ней все в порядки. Ребенок был у подруги. Волонтеры и полицейские хорошо отработали эту ситуацию", — рассказала собеседница агентства.
Домрина добавила, что ребенок уже дома.
Ранее она сообщила, что девочка вышла из школы и не возвращалась домой на протяжении семи часов.
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