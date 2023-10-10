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ФАС возбудила дело против нижегородской дочки "Лукойла" - РИА Новости, 10.10.2023
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14:04 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/lukoyl-1901762468.html
ФАС возбудила дело против нижегородской дочки "Лукойла"
ФАС возбудила дело против нижегородской дочки "Лукойла" - РИА Новости, 10.10.2023
ФАС возбудила дело против нижегородской дочки "Лукойла"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении дочерней компании "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:04
2023-10-10T14:04
россия
нижний новгород
челябинск
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
лукойл
происшествия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении дочерней компании "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в мелком опте и установления разных мелкооптовых цен на этот вид топлива, сообщила пресс-службы ведомства."Антимонопольный орган выявил признаки нарушения закона о защите конкуренции на топливном рынке в регионе. По результатам анализа Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" за установление монопольно высокой цены на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива и установление различных мелкооптовых цен на дизельное топливо на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что компания подняла почти в два раза уровень наценки на данный вид топлива в мелком опте - с 9,2% до 17,7%.В начале октября ФАС РФ предотвратила продажу топлива АЗС дочерней компании "Лукойла" по 10 литров в одни руки в Челябинске. При этом компания вовремя устранила все нарушения, поэтому ведомство не нашло оснований для привлечения к ответственности.В сентябре ФАС сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.
https://ria.ru/20231006/toplivo-1901076445.html
россия
нижний новгород
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россия, нижний новгород, челябинск, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, происшествия
Россия, Нижний Новгород, Челябинск, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ЛУКОЙЛ, Происшествия
ФАС возбудила дело против нижегородской дочки "Лукойла"

ФАС возбудила дело против дочки "Лукойла" из-за наценок на дизтопливо

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении дочерней компании "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в мелком опте и установления разных мелкооптовых цен на этот вид топлива, сообщила пресс-службы ведомства.
«
"Антимонопольный орган выявил признаки нарушения закона о защите конкуренции на топливном рынке в регионе. По результатам анализа Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" за установление монопольно высокой цены на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива и установление различных мелкооптовых цен на дизельное топливо на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компания подняла почти в два раза уровень наценки на данный вид топлива в мелком опте - с 9,2% до 17,7%.
В начале октября ФАС РФ предотвратила продажу топлива АЗС дочерней компании "Лукойла" по 10 литров в одни руки в Челябинске. При этом компания вовремя устранила все нарушения, поэтому ведомство не нашло оснований для привлечения к ответственности.
В сентябре ФАС сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.
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РоссияНижний НовгородЧелябинскФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЛУКОЙЛПроисшествия
 
 
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