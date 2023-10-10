https://ria.ru/20231010/lukoyl-1901762468.html

ФАС возбудила дело против нижегородской дочки "Лукойла"

ФАС возбудила дело против нижегородской дочки "Лукойла" - РИА Новости, 10.10.2023

ФАС возбудила дело против нижегородской дочки "Лукойла"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении дочерней компании "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:04

2023-10-10T14:04

2023-10-10T14:04

россия

нижний новгород

челябинск

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

лукойл

происшествия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении дочерней компании "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в мелком опте и установления разных мелкооптовых цен на этот вид топлива, сообщила пресс-службы ведомства."Антимонопольный орган выявил признаки нарушения закона о защите конкуренции на топливном рынке в регионе. По результатам анализа Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" за установление монопольно высокой цены на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива и установление различных мелкооптовых цен на дизельное топливо на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что компания подняла почти в два раза уровень наценки на данный вид топлива в мелком опте - с 9,2% до 17,7%.В начале октября ФАС РФ предотвратила продажу топлива АЗС дочерней компании "Лукойла" по 10 литров в одни руки в Челябинске. При этом компания вовремя устранила все нарушения, поэтому ведомство не нашло оснований для привлечения к ответственности.В сентябре ФАС сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

https://ria.ru/20231006/toplivo-1901076445.html

россия

нижний новгород

челябинск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нижний новгород, челябинск, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, происшествия