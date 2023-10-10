https://ria.ru/20231010/lugansk-1901771938.html

Народный фронт Кубани начал помогать перинатальному центру Луганска

Народный фронт Кубани начал помогать перинатальному центру Луганска - РИА Новости, 10.10.2023

Народный фронт Кубани начал помогать перинатальному центру Луганска

Активисты Народного фронта Краснодарского края впервые отправили две машины гуманитарного груза для перинатального центра и родильного дома в Луганской Народной РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:25

2023-10-10T14:25

2023-10-10T14:25

надежные люди

луганск

краснодарский край

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819912302_368:49:3058:1562_1920x0_80_0_0_2d1dfab3f0fc72071847a5ed807eb51e.jpg

КРАСНОДАР, 10 окт – РИА Новости. Активисты Народного фронта Краснодарского края впервые отправили две машины гуманитарного груза для перинатального центра и родильного дома в Луганской Народной Республике, волонтеры готовы помогать дальше и ждут новых запросов от учреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения общественного движения. "Два автомобиля гуманитарной помощи были доставлены в перинатальный центр Луганска и родильный дом в Стаханове благодаря общественникам НФ и средствам группы компаний "Сигма". Впервые доставили гумгруз этим учреждениям, планируем помогать и дальше, ждем потребности ПЦ и роддома", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что гуманитарную помощь волонтеры доставили самостоятельно в нее вошли: рециркуляторы, одноразовые халаты, маски, антисептики, инвалидные коляски, а также пеленки и распашонки для новорожденных. А также важной частью гумгруза стал билирубинометр, с помощью которого можно определить уровень желтухи у ребенка без инъекций. Для этого прибор подносится к голове ребенка, после чего на экране отображаются все данные.

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901738984.html

луганск

краснодарский край

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганск, краснодарский край, луганская народная республика