https://ria.ru/20231010/lugansk-1901771938.html
Народный фронт Кубани начал помогать перинатальному центру Луганска
Народный фронт Кубани начал помогать перинатальному центру Луганска - РИА Новости, 10.10.2023
Народный фронт Кубани начал помогать перинатальному центру Луганска
Активисты Народного фронта Краснодарского края впервые отправили две машины гуманитарного груза для перинатального центра и родильного дома в Луганской Народной РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:25
2023-10-10T14:25
2023-10-10T14:25
надежные люди
луганск
краснодарский край
луганская народная республика
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КРАСНОДАР, 10 окт – РИА Новости. Активисты Народного фронта Краснодарского края впервые отправили две машины гуманитарного груза для перинатального центра и родильного дома в Луганской Народной Республике, волонтеры готовы помогать дальше и ждут новых запросов от учреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения общественного движения. "Два автомобиля гуманитарной помощи были доставлены в перинатальный центр Луганска и родильный дом в Стаханове благодаря общественникам НФ и средствам группы компаний "Сигма". Впервые доставили гумгруз этим учреждениям, планируем помогать и дальше, ждем потребности ПЦ и роддома", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что гуманитарную помощь волонтеры доставили самостоятельно в нее вошли: рециркуляторы, одноразовые халаты, маски, антисептики, инвалидные коляски, а также пеленки и распашонки для новорожденных. А также важной частью гумгруза стал билирубинометр, с помощью которого можно определить уровень желтухи у ребенка без инъекций. Для этого прибор подносится к голове ребенка, после чего на экране отображаются все данные.
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901738984.html
луганск
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, краснодарский край, луганская народная республика
Надежные люди, Луганск, Краснодарский край, Луганская Народная Республика
Народный фронт Кубани начал помогать перинатальному центру Луганска
Народный фронт Кубани начал помогать роддому и перинатальному центру Луганска
КРАСНОДАР, 10 окт – РИА Новости. Активисты Народного фронта Краснодарского края впервые отправили две машины гуманитарного груза для перинатального центра и родильного дома в Луганской Народной Республике, волонтеры готовы помогать дальше и ждут новых запросов от учреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения общественного движения.
"Два автомобиля гуманитарной помощи были доставлены в перинатальный центр Луганска и родильный дом в Стаханове
благодаря общественникам НФ и средствам группы компаний "Сигма". Впервые доставили гумгруз этим учреждениям, планируем помогать и дальше, ждем потребности ПЦ и роддома", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что гуманитарную помощь волонтеры доставили самостоятельно в нее вошли: рециркуляторы, одноразовые халаты, маски, антисептики, инвалидные коляски, а также пеленки и распашонки для новорожденных. А также важной частью гумгруза стал билирубинометр, с помощью которого можно определить уровень желтухи у ребенка без инъекций. Для этого прибор подносится к голове ребенка, после чего на экране отображаются все данные.
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