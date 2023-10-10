https://ria.ru/20231010/lekarstva-1901652852.html

Минздрав оценил эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств

Минздрав оценил эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 10.10.2023

Минздрав оценил эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств

Сложностей при онлайн-продаже рецептурных препаратов в ходе эксперимента пока не возникает, предварительные результаты весьма успешные, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T07:36

2023-10-10T07:36

2023-10-10T07:36

россия

москва

московская область (подмосковье)

михаил мурашко

общество

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СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Сложностей при онлайн-продаже рецептурных препаратов в ходе эксперимента пока не возникает, предварительные результаты весьма успешные, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. С марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований, препараты самых разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности. "Сложностей пока не возникает. Эксперимент идёт в штатном режиме... Пока предварительно можно оценить результаты весьма успешно", - сказал Мурашко. Он отметил, что все регуляторные вопросы для реализации этого эксперимента решены, но большие обороты он пока не набрал. По словам Мурашко, нужно время и для пациентов, и для врачебного сообщества, чтобы к этой форме адаптироваться.

https://ria.ru/20230929/lekarstva-1899361398.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), михаил мурашко, общество