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Минздрав оценил эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 10.10.2023
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07:36 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/lekarstva-1901652852.html
Минздрав оценил эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств
Минздрав оценил эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 10.10.2023
Минздрав оценил эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств
Сложностей при онлайн-продаже рецептурных препаратов в ходе эксперимента пока не возникает, предварительные результаты весьма успешные, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T07:36
2023-10-10T07:36
россия
москва
московская область (подмосковье)
михаил мурашко
общество
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СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Сложностей при онлайн-продаже рецептурных препаратов в ходе эксперимента пока не возникает, предварительные результаты весьма успешные, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. С марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований, препараты самых разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности. "Сложностей пока не возникает. Эксперимент идёт в штатном режиме... Пока предварительно можно оценить результаты весьма успешно", - сказал Мурашко. Он отметил, что все регуляторные вопросы для реализации этого эксперимента решены, но большие обороты он пока не набрал. По словам Мурашко, нужно время и для пациентов, и для врачебного сообщества, чтобы к этой форме адаптироваться.
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россия, москва, московская область (подмосковье), михаил мурашко, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Мурашко, Общество
Минздрав оценил эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств

В Минздраве назвали эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств успешным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска аптеки
Вывеска аптеки - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска аптеки. Архивное фото
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СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Сложностей при онлайн-продаже рецептурных препаратов в ходе эксперимента пока не возникает, предварительные результаты весьма успешные, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
С марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований, препараты самых разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности.
"Сложностей пока не возникает. Эксперимент идёт в штатном режиме... Пока предварительно можно оценить результаты весьма успешно", - сказал Мурашко.
Он отметил, что все регуляторные вопросы для реализации этого эксперимента решены, но большие обороты он пока не набрал. По словам Мурашко, нужно время и для пациентов, и для врачебного сообщества, чтобы к этой форме адаптироваться.
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