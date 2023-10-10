https://ria.ru/20231010/led-1901825571.html
Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня
Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня - РИА Новости, 10.10.2023
Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня
Количество льда на полюсах Земли продолжает сокращаться - в Антарктиде рекорд за всю историю наблюдений, в Арктике - четвертый минимум за 40 лет, сообщили в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:07
2023-10-10T17:07
2023-10-10T17:07
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Количество льда на полюсах Земли продолжает сокращаться - в Антарктиде рекорд за всю историю наблюдений, в Арктике - четвертый минимум за 40 лет, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "На конец зимы в Антарктиде наблюдается рекордно низкое количество ледяного покрова за всю историю наблюдений. В Арктике текущий год занимает 4 место в ранге летних минимумов за 40-летний ряд наблюдений", - говорится в сообщении. В северном полушарии началась осень, а в южном – весна. Это означает, что в Антарктике сейчас период максимального развития ледяного покрова, а в Арктике, наоборот, период максимального таяния и разрушения льда. По данным ученых института, в зимний сезон 2023 года площадь ледяного покрова в Антарктике была экстремально мала и составляла 19,04 миллионов квадратных километров. Это рекордно низкий показатель за все годы наблюдений, на 1,4 миллиона квадратных километров или 7,5% меньше нормы. В Арктике в первой половине летнего периода ледяной покров таял и разрушался достаточно медленно, однако начиная с августа процессы разрушения льда пошли значительно быстрее. В результате летнего таяния площадь льда по состоянию на сентябрь 2023 года сократилась до 4,3 миллионов квадратных километров, что на 27% меньше нормы. Площадь льда в Арктике сокращалась более значительно лишь в 2012, 2019 и 2020 годах.
https://ria.ru/20230908/pingviny-1894816564.html
https://ria.ru/20230305/antarktida-1855995167.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, антарктида, земля
Наука, Арктика, Антарктида, Земля
Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня
В Антарктиде зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Количество льда на полюсах Земли продолжает сокращаться - в Антарктиде рекорд за всю историю наблюдений, в Арктике - четвертый минимум за 40 лет, сообщили
в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
«
"На конец зимы в Антарктиде наблюдается рекордно низкое количество ледяного покрова за всю историю наблюдений. В Арктике текущий год занимает 4 место в ранге летних минимумов за 40-летний ряд наблюдений", - говорится в сообщении.
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В северном полушарии началась осень, а в южном – весна. Это означает, что в Антарктике сейчас период максимального развития ледяного покрова, а в Арктике, наоборот, период максимального таяния и разрушения льда.
По данным ученых института, в зимний сезон 2023 года площадь ледяного покрова в Антарктике была экстремально мала и составляла 19,04 миллионов квадратных километров. Это рекордно низкий показатель за все годы наблюдений, на 1,4 миллиона квадратных километров или 7,5% меньше нормы.
В Арктике в первой половине летнего периода ледяной покров таял и разрушался достаточно медленно, однако начиная с августа процессы разрушения льда пошли значительно быстрее. В результате летнего таяния площадь льда по состоянию на сентябрь 2023 года сократилась до 4,3 миллионов квадратных километров, что на 27% меньше нормы. Площадь льда в Арктике сокращалась более значительно лишь в 2012, 2019 и 2020 годах.
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