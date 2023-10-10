https://ria.ru/20231010/led-1901825571.html

Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня

Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня - РИА Новости, 10.10.2023

Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня

Количество льда на полюсах Земли продолжает сокращаться - в Антарктиде рекорд за всю историю наблюдений, в Арктике - четвертый минимум за 40 лет, сообщили в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:07

2023-10-10T17:07

2023-10-10T17:07

наука

арктика

антарктида

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32710/07/327100786_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_7072ec4257559fbae3091e07853a2a9a.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Количество льда на полюсах Земли продолжает сокращаться - в Антарктиде рекорд за всю историю наблюдений, в Арктике - четвертый минимум за 40 лет, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "На конец зимы в Антарктиде наблюдается рекордно низкое количество ледяного покрова за всю историю наблюдений. В Арктике текущий год занимает 4 место в ранге летних минимумов за 40-летний ряд наблюдений", - говорится в сообщении. В северном полушарии началась осень, а в южном – весна. Это означает, что в Антарктике сейчас период максимального развития ледяного покрова, а в Арктике, наоборот, период максимального таяния и разрушения льда. По данным ученых института, в зимний сезон 2023 года площадь ледяного покрова в Антарктике была экстремально мала и составляла 19,04 миллионов квадратных километров. Это рекордно низкий показатель за все годы наблюдений, на 1,4 миллиона квадратных километров или 7,5% меньше нормы. В Арктике в первой половине летнего периода ледяной покров таял и разрушался достаточно медленно, однако начиная с августа процессы разрушения льда пошли значительно быстрее. В результате летнего таяния площадь льда по состоянию на сентябрь 2023 года сократилась до 4,3 миллионов квадратных километров, что на 27% меньше нормы. Площадь льда в Арктике сокращалась более значительно лишь в 2012, 2019 и 2020 годах.

https://ria.ru/20230908/pingviny-1894816564.html

https://ria.ru/20230305/antarktida-1855995167.html

арктика

антарктида

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

арктика, антарктида, земля