Рейтинг@Mail.ru
"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 10.10.2023 (обновлено: 13:53 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/lebedev-1901752756.html
"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну
"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну - РИА Новости, 10.10.2023
"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну
Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте", он будет управлять дизайном продуктов соцсети и формировать принципы и подходы к работе над... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:36
2023-10-10T13:53
артемий лебедев
общество
технологии
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859478499_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_c1f3a9ef17a39a185bfbc615c79155f1.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте", он будет управлять дизайном продуктов соцсети и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, рассказали в пресс-службе компании."Артемий присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети", - говорится в сообщении."Кайф!", - привела комментарий Лебедева пресс-служба компании.Артемий Лебедев - известный российский дизайнер, основатель и генеральный директор дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева. За почти 30-летнюю историю студия реализовала более пяти тысяч проектов с крупными брендами, лидерами мнений и общественными организациями.
https://ria.ru/20230712/lebedev-1883702807.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859478499_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_35433a7b16f289947976ce632573cc05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемий лебедев, общество, технологии, вконтакте
Артемий Лебедев, Общество, Технологии, ВКонтакте
"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну

"ВКонтакте" объявила о назначении Артемия Лебедева директором по дизайну

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте", он будет управлять дизайном продуктов соцсети и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, рассказали в пресс-службе компании.
"Артемий присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети", - говорится в сообщении.
"Кайф!", - привела комментарий Лебедева пресс-служба компании.
Артемий Лебедев - известный российский дизайнер, основатель и генеральный директор дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева. За почти 30-летнюю историю студия реализовала более пяти тысяч проектов с крупными брендами, лидерами мнений и общественными организациями.
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Артемий Лебедев отреагировал на конфискацию своего имущества на Украине
12 июля, 12:51
 
Артемий ЛебедевОбществоТехнологииВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала