https://ria.ru/20231010/lebedev-1901752756.html

"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну

"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну - РИА Новости, 10.10.2023

"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну

Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте", он будет управлять дизайном продуктов соцсети и формировать принципы и подходы к работе над... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:36

2023-10-10T13:36

2023-10-10T13:53

артемий лебедев

общество

технологии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте", он будет управлять дизайном продуктов соцсети и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, рассказали в пресс-службе компании."Артемий присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети", - говорится в сообщении."Кайф!", - привела комментарий Лебедева пресс-служба компании.Артемий Лебедев - известный российский дизайнер, основатель и генеральный директор дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева. За почти 30-летнюю историю студия реализовала более пяти тысяч проектов с крупными брендами, лидерами мнений и общественными организациями.

https://ria.ru/20230712/lebedev-1883702807.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемий лебедев, общество, технологии, вконтакте