https://ria.ru/20231010/lebedev-1901752756.html
"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну
"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну - РИА Новости, 10.10.2023
"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну
Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте", он будет управлять дизайном продуктов соцсети и формировать принципы и подходы к работе над... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:36
2023-10-10T13:36
2023-10-10T13:53
артемий лебедев
общество
технологии
вконтакте
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте", он будет управлять дизайном продуктов соцсети и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, рассказали в пресс-службе компании."Артемий присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети", - говорится в сообщении."Кайф!", - привела комментарий Лебедева пресс-служба компании.Артемий Лебедев - известный российский дизайнер, основатель и генеральный директор дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева. За почти 30-летнюю историю студия реализовала более пяти тысяч проектов с крупными брендами, лидерами мнений и общественными организациями.
https://ria.ru/20230712/lebedev-1883702807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемий лебедев, общество, технологии, вконтакте
Артемий Лебедев, Общество, Технологии, ВКонтакте
"ВКонтакте" назначила Артемия Лебедева директором по дизайну
"ВКонтакте" объявила о назначении Артемия Лебедева директором по дизайну
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте", он будет управлять дизайном продуктов соцсети и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, рассказали в пресс-службе компании.
"Артемий присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети", - говорится в сообщении.
"Кайф!", - привела комментарий Лебедева пресс-служба компании.
Артемий Лебедев - известный российский дизайнер, основатель и генеральный директор дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева. За почти 30-летнюю историю студия реализовала более пяти тысяч проектов с крупными брендами, лидерами мнений и общественными организациями.
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