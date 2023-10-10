https://ria.ru/20231010/lavrov-1901656442.html

Миропорядок должен строиться на принципах Устава ООН, заявил Лавров

Миропорядок должен строиться на принципах Устава ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 10.10.2023

Миропорядок должен строиться на принципах Устава ООН, заявил Лавров

Новый мировой порядок должен строиться на прочном фундаменте - принципах Устава ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обращаясь к выступлению президента... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:21

2023-10-10T08:21

2023-10-10T08:21

россия

сочи

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новый мировой порядок должен строиться на прочном фундаменте - принципах Устава ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обращаясь к выступлению президента России Владимира Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в авторской статье. Выступая на прошлой неделе в Сочи, российский президент заявил, что "перед нами стоит задача строительства нового мира". "Фундамент для строительства нового мира есть, и он прочный – это Устав ООН. Главное сейчас – не допустить его разрушения путем конъюнктурного выборочного жонглирования уставными принципами, добиться их выполнения во всей полноте и взаимосвязи всеми странами", - написал министр. По его словам, только в случае соблюдения норм международного права, закрепленных в основополагающем документе ООН, "у человечества появится шанс преодолеть пагубное наследие однополярной эпохи". "Насколько все готовы осознать свою и коллективную ответственность за судьбы мира, покажет подготовка к предстоящему в следующем году по инициативе Генсекретаря ООН "Саммиту будущего"", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20231010/lavrov-1901655795.html

https://ria.ru/20230912/miroporyadok-1895705138.html

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Дарья Буймова

россия, сочи, сергей лавров, владимир путин, оон, в мире