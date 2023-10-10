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В Крыму готовы поименно назвать причастных к украинской водной блокаде - РИА Новости, 10.10.2023
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07:38 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/krym-1901653099.html
В Крыму готовы поименно назвать причастных к украинской водной блокаде
В Крыму готовы поименно назвать причастных к украинской водной блокаде - РИА Новости, 10.10.2023
В Крыму готовы поименно назвать причастных к украинской водной блокаде
В Крыму в рамках судебного процесса будет определен полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады полуострова, сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T07:38
2023-10-10T07:38
украина
киев
в мире
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Крыму в рамках судебного процесса будет определен полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Арбитражный суд Крыма ранее начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. "Пока речь в нашем иске шла об ответственности в преступных действиях против Крыма государства Украина. Но в ходе процесса мы готовы назвать конкретные имена тех, кто это преступление инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем. Некоторые имена назывались. Полный список определит суд", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20231005/krym-1900679822.html
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украина, киев, в мире, владимир константинов
Украина, Киев, В мире, Владимир Константинов
В Крыму готовы поименно назвать причастных к украинской водной блокаде

Константинов: в Крыму огласят список причастных к украинской водной блокаде

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Крыму в рамках судебного процесса будет определен полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Арбитражный суд Крыма ранее начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.
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"Пока речь в нашем иске шла об ответственности в преступных действиях против Крыма государства Украина. Но в ходе процесса мы готовы назвать конкретные имена тех, кто это преступление инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем. Некоторые имена назывались. Полный список определит суд", - сказал Константинов.
 
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