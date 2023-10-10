Лидеры Италии, США, Британии, Франции и ФРГ обсудили кризис вокруг Израиля
Лидеры Италии, США, Британии, Франции и ФРГ обсудили кризис вокруг Израиля
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
РИМ, 10 окт – РИА Новости. Лидеры Италии, США, Великобритании, Франции и ФРГ по телефону обсудили "кризис, возникший после варварского нападения движения ХАМАС на Израиль", сообщил итальянский правительственный дворец Киджи.
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"Пять глав государств и правительств выразили твердую поддержку Израилю и однозначное осуждение ужасающих преступных действий ХАМАС, которые привели к огромному числу невинных жертв, включая детей, женщин и пожилых людей. Стороны обсудили наиболее неотложные политические инициативы для совместных действий. Защита жизни заложников, начиная с детей, в том числе самых маленьких, является абсолютным приоритетом, на этом будут сконцентрированы дипломатические усилия". – говорится в сообщении.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как отмечается, подтвердила право Израиля на самооборону, "указав на необходимость работать над тем, чтобы избежать расширения кризиса на региональном уровне, и защитить вовлеченное гражданское население"
Участники беседы "договорились поддерживать постоянный контакт" до завершения кризиса, сообщила пресс-службы руководства итальянского правительства.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.