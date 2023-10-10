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Лидеры Италии, США, Британии, Франции и ФРГ обсудили кризис вокруг Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
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00:43 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/krizis-1901637061.html
Лидеры Италии, США, Британии, Франции и ФРГ обсудили кризис вокруг Израиля
Лидеры Италии, США, Британии, Франции и ФРГ обсудили кризис вокруг Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
Лидеры Италии, США, Британии, Франции и ФРГ обсудили кризис вокруг Израиля
Лидеры Италии, США, Великобритании, Франции и ФРГ по телефону обсудили "кризис, возникший после варварского нападения движения ХАМАС на Израиль", сообщил... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T00:43
2023-10-10T00:43
израиль
италия
палестина
джорджа мелони
биньямин нетаньяху
сергей лавров
в мире
оон
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РИМ, 10 окт – РИА Новости. Лидеры Италии, США, Великобритании, Франции и ФРГ по телефону обсудили "кризис, возникший после варварского нападения движения ХАМАС на Израиль", сообщил итальянский правительственный дворец Киджи."Пять глав государств и правительств выразили твердую поддержку Израилю и однозначное осуждение ужасающих преступных действий ХАМАС, которые привели к огромному числу невинных жертв, включая детей, женщин и пожилых людей. Стороны обсудили наиболее неотложные политические инициативы для совместных действий. Защита жизни заложников, начиная с детей, в том числе самых маленьких, является абсолютным приоритетом, на этом будут сконцентрированы дипломатические усилия". – говорится в сообщении.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как отмечается, подтвердила право Израиля на самооборону, "указав на необходимость работать над тем, чтобы избежать расширения кризиса на региональном уровне, и защитить вовлеченное гражданское население"Участники беседы "договорились поддерживать постоянный контакт" до завершения кризиса, сообщила пресс-службы руководства итальянского правительства.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля."Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901635758.html
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израиль, италия, палестина, джорджа мелони, биньямин нетаньяху, сергей лавров, в мире, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Италия, Палестина, Джорджа Мелони, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, В мире, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидеры Италии, США, Британии, Франции и ФРГ обсудили кризис вокруг Израиля

Лидеры Италии, США, Британии, Франции и ФРГ обсудили кризис вокруг Израиля

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
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РИМ, 10 окт – РИА Новости. Лидеры Италии, США, Великобритании, Франции и ФРГ по телефону обсудили "кризис, возникший после варварского нападения движения ХАМАС на Израиль", сообщил итальянский правительственный дворец Киджи.
«
"Пять глав государств и правительств выразили твердую поддержку Израилю и однозначное осуждение ужасающих преступных действий ХАМАС, которые привели к огромному числу невинных жертв, включая детей, женщин и пожилых людей. Стороны обсудили наиболее неотложные политические инициативы для совместных действий. Защита жизни заложников, начиная с детей, в том числе самых маленьких, является абсолютным приоритетом, на этом будут сконцентрированы дипломатические усилия". – говорится в сообщении.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как отмечается, подтвердила право Израиля на самооборону, "указав на необходимость работать над тем, чтобы избежать расширения кризиса на региональном уровне, и защитить вовлеченное гражданское население"
Участники беседы "договорились поддерживать постоянный контакт" до завершения кризиса, сообщила пресс-службы руководства итальянского правительства.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СМИ: ХАМАС опроверг причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль
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Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа
00:32
 
ИзраильИталияПалестинаДжорджа МелониБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровВ миреООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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