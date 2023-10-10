https://ria.ru/20231010/krazha-1901740267.html

Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье

Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2023

Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье

Двое мужчин украли банкомат из торгового центра в подмосковной Истре, погрузив его на тележку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:00

2023-10-10T13:00

2023-10-10T13:00

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Двое мужчин украли банкомат из торгового центра в подмосковной Истре, погрузив его на тележку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Двое мужчин украли на тележке банкомат из торгового центра, расположенного в Истре на площади Революции, дом 6", - сказал собеседник агентства. По данным областного главка МВД, полицейские пока злоумышленников не задержали. Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Сколько денег было в банкомате, правоохранители еще не выяснили.

https://ria.ru/20230719/bankomat-1885031607.html

https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html

истра

московская область (подмосковье)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия