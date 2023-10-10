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Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2023
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13:00 10.10.2023
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Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье
Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2023
Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье
Двое мужчин украли банкомат из торгового центра в подмосковной Истре, погрузив его на тележку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:00
2023-10-10T13:00
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Двое мужчин украли банкомат из торгового центра в подмосковной Истре, погрузив его на тележку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Двое мужчин украли на тележке банкомат из торгового центра, расположенного в Истре на площади Революции, дом 6", - сказал собеседник агентства. По данным областного главка МВД, полицейские пока злоумышленников не задержали. Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Сколько денег было в банкомате, правоохранители еще не выяснили.
https://ria.ru/20230719/bankomat-1885031607.html
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истра
московская область (подмосковье)
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье), Россия
Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье

Двое мужчин украли банкомат из торгового центра в Истре, погрузив его на тележку

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетители у банкоматов
Посетители у банкоматов - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетители у банкоматов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Двое мужчин украли банкомат из торгового центра в подмосковной Истре, погрузив его на тележку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Двое мужчин украли на тележке банкомат из торгового центра, расположенного в Истре на площади Революции, дом 6", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Неизвестные повредили банкомат в отделении Сбербанка в Петербурге
19 июля, 12:38
По данным областного главка МВД, полицейские пока злоумышленников не задержали. Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).
Сколько денег было в банкомате, правоохранители еще не выяснили.
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