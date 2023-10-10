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Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье
Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2023
Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье
Двое мужчин украли банкомат из торгового центра в подмосковной Истре, погрузив его на тележку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:00
2023-10-10T13:00
2023-10-10T13:00
происшествия
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Двое мужчин украли банкомат из торгового центра в подмосковной Истре, погрузив его на тележку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Двое мужчин украли на тележке банкомат из торгового центра, расположенного в Истре на площади Революции, дом 6", - сказал собеседник агентства. По данным областного главка МВД, полицейские пока злоумышленников не задержали. Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Сколько денег было в банкомате, правоохранители еще не выяснили.
https://ria.ru/20230719/bankomat-1885031607.html
https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье), Россия
Приятели угнали на тележке банкомат из ТЦ в Подмосковье
Двое мужчин украли банкомат из торгового центра в Истре, погрузив его на тележку