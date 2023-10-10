https://ria.ru/20231010/kpp-1901747713.html

КПП на границе Египта и сектора Газа вновь закрыли из-за обстрелов

КПП на границе Египта и сектора Газа вновь закрыли из-за обстрелов - РИА Новости, 10.10.2023

КПП на границе Египта и сектора Газа вновь закрыли из-за обстрелов

КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа вновь закрыт из-за израильских ударов по палестинской части погранперехода, заявили РИА Новости источники на... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:19

2023-10-10T13:19

2023-10-10T13:56

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КАИР, 10 окт - РИА Новости. КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа вновь закрыт из-за израильских ударов по палестинской части погранперехода, заявили РИА Новости источники на пограпереходе с египетской стороны.Ранее "Рафах" возобновил работу в привычном режиме. В понедельник вечером сообщалось, что КПП был закрыт после израильского авиаудара по району в секторе Газа недалеко от границы. Губернатор египетской провинции Северный Синай Мухаммед Абдель Фадиль Шуша ранее заявлял РИА Новости, что "Рафах" будет открыт для приема раненых палестинцев, если в этом будет необходимость."КПП закрыт для поездок между Египтом и сектором Газа с обеих сторон после того, как палестинская сторона подверглась обстрелу сегодня в полдень", - сообщили источники.Министерство внутренних дел сектора Газа заявило, что во вторник Израиль вновь обстрелял погранпереход."Израильские ВВС нанесли сегодня по меньшей мере два ракетных авиаудара по КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа", - рассказал корреспонденту РИА Новости российский гражданин Мустафа Аккад, присутствовавший на месте происшествия. По словам очевидца, во время удара люди начали разбегаться в поисках убежища. Затем большинство тех, кто так и не смог пересечь границу, разошлись.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/khamas-1901682767.html

https://ria.ru/20231010/podderzhka-1901746373.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901744792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль