https://ria.ru/20231010/koronavirus-1901682233.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом - РИА Новости, 10.10.2023
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в России, за прошлую неделю зарегистрировано более 16 тысяч случаев, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:11
2023-10-10T11:11
2023-10-10T11:11
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в России, за прошлую неделю зарегистрировано более 16 тысяч случаев, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В настоящее время наблюдается стабилизация эпидемического процесса COVID-19. По итогам 40-ой недели 2023 года в России всего зарегистрировано 16 048 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 11,0 на 100 тысяч населения, что на 3,5% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении. По состоянию на 06.10.2023 года в базу VGARus загружено свыше 279 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон", ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230929/koronavirus-1899360553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом