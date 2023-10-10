https://ria.ru/20231010/koronavirus-1901682233.html

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом - РИА Новости, 10.10.2023

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в России, за прошлую неделю зарегистрировано более 16 тысяч случаев, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:11

2023-10-10T11:11

2023-10-10T11:11

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в России, за прошлую неделю зарегистрировано более 16 тысяч случаев, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В настоящее время наблюдается стабилизация эпидемического процесса COVID-19. По итогам 40-ой недели 2023 года в России всего зарегистрировано 16 048 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 11,0 на 100 тысяч населения, что на 3,5% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении. По состоянию на 06.10.2023 года в базу VGARus загружено свыше 279 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон", ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230929/koronavirus-1899360553.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19