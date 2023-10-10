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Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 10.10.2023
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21:31 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/konflikt-1901878704.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 10.10.2023
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном обсудили обострение палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:31
2023-10-10T21:31
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сергей лавров
израиль
хоссейн амир абдоллахиян
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном обсудили обострение палестино-израильского конфликта, заявили во вторник в МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД России отметили, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили текущую обстановку в Закавказье. "Министры высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа", - отметили в МИД. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/krizis-1901637061.html
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в мире, цены на нефть, россия, закавказье, сергей лавров, израиль, хоссейн амир абдоллахиян, биньямин нетаньяху, мид ирана, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Россия, Закавказье, Сергей Лавров, Израиль, Хоссейн Амир Абдоллахиян, Биньямин Нетаньяху, МИД Ирана, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт

Лавров по телефону обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт

© POOL | Перейти в медиабанкГлава МИД Лавров
Глава МИД Лавров
© POOL
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Глава МИД Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном обсудили обострение палестино-израильского конфликта, заявили во вторник в МИД РФ.
«
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Вчера, 00:43
В МИД России отметили, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили текущую обстановку в Закавказье.
«
"Министры высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа", - отметили в МИД.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреЦены на нефтьРоссияЗакавказьеСергей ЛавровИзраильХоссейн Амир АбдоллахиянБиньямин НетаньяхуМИД ИранаХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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