https://ria.ru/20231010/konflikt-1901878704.html

Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 10.10.2023

Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном обсудили обострение палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T21:31

2023-10-10T21:31

2023-10-10T21:31

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном обсудили обострение палестино-израильского конфликта, заявили во вторник в МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД России отметили, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили текущую обстановку в Закавказье. "Министры высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа", - отметили в МИД. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/krizis-1901637061.html

https://ria.ru/20231010/palestina-1901768706.html

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