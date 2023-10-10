Возможная отправка ВС США в Израиль не принесет пользы, заявил Кирби
Джон Кирби: возможная отправка ВС США в Израиль не принесет пользы в конфликте
© AP Photo / Patrick SemanskyДжон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Возможная отправка американских войск в Израиль не принесет пользы в разрешении палестино-израильского конфликта, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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"Планов отправки американских военных на землю нет. Не думаю, что это принесет пользу", - сообщил он в эфире телеканала MSNBC.
Кирби добавил, для предотвращения эскалации конфликта и для защиты интересов национальной безопасности США американский президент Джо Байден уже распорядился отправить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилить авиационные подразделения в регионе.
Ранее представитель Белого дома сообщал, что США не намерены направлять свои войска на Ближний Восток для участия в боестолкновениях между Израилем и Палестиной.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.