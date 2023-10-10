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Возможная отправка ВС США в Израиль не принесет пользы, заявил Кирби - РИА Новости, 10.10.2023
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16:40 10.10.2023 (обновлено: 16:41 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/konflikt-1901815909.html
Возможная отправка ВС США в Израиль не принесет пользы, заявил Кирби
Возможная отправка ВС США в Израиль не принесет пользы, заявил Кирби - РИА Новости, 10.10.2023
Возможная отправка ВС США в Израиль не принесет пользы, заявил Кирби
Возможная отправка американских войск в Израиль не принесет пользы в разрешении палестино-израильского конфликта, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:40
2023-10-10T16:41
в мире
израиль
сша
палестина
джеральд форд
джо байден
джон кирби
хамас
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Возможная отправка американских войск в Израиль не принесет пользы в разрешении палестино-израильского конфликта, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Планов отправки американских военных на землю нет. Не думаю, что это принесет пользу", - сообщил он в эфире телеканала MSNBC. Кирби добавил, для предотвращения эскалации конфликта и для защиты интересов национальной безопасности США американский президент Джо Байден уже распорядился отправить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилить авиационные подразделения в регионе. Ранее представитель Белого дома сообщал, что США не намерены направлять свои войска на Ближний Восток для участия в боестолкновениях между Израилем и Палестиной. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/sredstva-1901811486.html
https://ria.ru/20231010/bayden-1901811694.html
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в мире, израиль, сша, палестина, джеральд форд, джо байден, джон кирби, хамас, оон, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Джеральд Форд, Джо Байден, Джон Кирби, Хамас, ООН, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Возможная отправка ВС США в Израиль не принесет пользы, заявил Кирби

Джон Кирби: возможная отправка ВС США в Израиль не принесет пользы в конфликте

© AP Photo / Patrick SemanskyДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Возможная отправка американских войск в Израиль не принесет пользы в разрешении палестино-израильского конфликта, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Планов отправки американских военных на землю нет. Не думаю, что это принесет пользу", - сообщил он в эфире телеканала MSNBC.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
США могут вновь заморозить средства Ирана из-за конфликта в Израиле
Вчера, 16:28
Кирби добавил, для предотвращения эскалации конфликта и для защиты интересов национальной безопасности США американский президент Джо Байден уже распорядился отправить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилить авиационные подразделения в регионе.
Ранее представитель Белого дома сообщал, что США не намерены направлять свои войска на Ближний Восток для участия в боестолкновениях между Израилем и Палестиной.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
Белый дом анонсировал заявление Байдена о военной помощи Израилю
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Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю
Вчера, 16:25
 
В миреИзраильСШАПалестинаДжеральд ФордДжо БайденДжон КирбиХамасООНВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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