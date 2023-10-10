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Метропроходческий комплекс доставлен в Красноярск - РИА Новости, 10.10.2023
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11:19 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/kompleks-1901685206.html
Метропроходческий комплекс доставлен в Красноярск
Метропроходческий комплекс доставлен в Красноярск - РИА Новости, 10.10.2023
Метропроходческий комплекс доставлен в Красноярск
Доставленный из Москвы в Красноярск тоннелепроходческий комплекс для строительства линии метротрамвая приступит к работе в конце декабря 2023 года, сообщает... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:19
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КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Доставленный из Москвы в Красноярск тоннелепроходческий комплекс для строительства линии метротрамвая приступит к работе в конце декабря 2023 года, сообщает пресс-служба управления пресс-службы губернатора и правительства региона. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) доставлен в Красноярск. Он отметил, что метротрамвай поможет урегулировать пассажирские потоки, сократить время в пути и разгрузить автомобильные дороги. По данным пресс-службы, ТПМК уже доставили на строительную площадку будущей станции "Улица Шахтеров". Гендиректор ООО "Бамтоннельстрой-Красноярск" Владимир Гартиг доложил губернатору Михаилу Котюкову, что для доставки из Москвы комплекс разобрали и погрузили на 19 длинномерных тралов. Сборка элементов будет осуществляться в монтажной камере подготовленного котлована на глубине 12 метров. "Машина весом 480 тонн и длиной 80 метров построит тоннель длиной 3,3 километра от станции "улица Шахтеров" до станции – "Улица Карла Маркса". Работу планируется начать в конце декабря этого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что это один из пяти ТМПК, которые будут использоваться при строительстве красноярского метрополитена. "С прибытием в Красноярск тоннелепроходческого комплекса реализация проекта метро выходит на новый этап. Машина, которая будет работать в нашем городе, участвовала в строительстве станций московского метрополитена и хорошо себя зарекомендовала. Уверен, что у наших подрядчиков достаточно опыта и профессионализма, чтобы качественно и своевременно выполнить взятые на себя обязательства. Мы в свою очередь будем помогать оперативно решать все трудности, связанные со строительством метрополитена", – сказал глава региона. В настоящее время все работы идут с соблюдением графика. Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.
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красноярский край, красноярск, москва, россия
Красноярский край, Красноярск, Москва, Россия

Метропроходческий комплекс доставлен в Красноярск

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тоннелепроходческий щит
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КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Доставленный из Москвы в Красноярск тоннелепроходческий комплекс для строительства линии метротрамвая приступит к работе в конце декабря 2023 года, сообщает пресс-служба управления пресс-службы губернатора и правительства региона.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) доставлен в Красноярск. Он отметил, что метротрамвай поможет урегулировать пассажирские потоки, сократить время в пути и разгрузить автомобильные дороги.
По данным пресс-службы, ТПМК уже доставили на строительную площадку будущей станции "Улица Шахтеров".
Гендиректор ООО "Бамтоннельстрой-Красноярск" Владимир Гартиг доложил губернатору Михаилу Котюкову, что для доставки из Москвы комплекс разобрали и погрузили на 19 длинномерных тралов. Сборка элементов будет осуществляться в монтажной камере подготовленного котлована на глубине 12 метров.
«
"Машина весом 480 тонн и длиной 80 метров построит тоннель длиной 3,3 километра от станции "улица Шахтеров" до станции – "Улица Карла Маркса". Работу планируется начать в конце декабря этого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это один из пяти ТМПК, которые будут использоваться при строительстве красноярского метрополитена.
«
"С прибытием в Красноярск тоннелепроходческого комплекса реализация проекта метро выходит на новый этап. Машина, которая будет работать в нашем городе, участвовала в строительстве станций московского метрополитена и хорошо себя зарекомендовала. Уверен, что у наших подрядчиков достаточно опыта и профессионализма, чтобы качественно и своевременно выполнить взятые на себя обязательства. Мы в свою очередь будем помогать оперативно решать все трудности, связанные со строительством метрополитена", – сказал глава региона.
В настоящее время все работы идут с соблюдением графика.
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Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена.
В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.
 
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