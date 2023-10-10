https://ria.ru/20231010/kompensatsii-1901800969.html
В Воронежской области продлили выплаты компенсации на обеспечение газом
В Воронежской области продлили выплаты компенсации на обеспечение газом - РИА Новости, 10.10.2023
В Воронежской области продлили выплаты компенсации на обеспечение газом
Депутаты Воронежской областной думы продлили меру поддержки в виде компенсации на доставку газа в баллонах, сообщает областная дума. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:57
2023-10-10T15:57
2023-10-10T15:58
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы продлили меру поддержки в виде компенсации на доставку газа в баллонах, сообщает областная дума. Решение утверждено в ходе заседания регионального парламента. Необходимые изменения депутаты внесли в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области". "Продление меры социальной поддержки позволит обеспечить доступность услуги по доставке баллонного газа льготным категориям граждан, проживающим на территории региона", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. С конца 2018 года было отменено государственное регулирование оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения. Утвержденный тариф не включал в себя доставку до потребителей, поэтому поставщик самостоятельно устанавливал ее стоимость, что повлекло рост цен. Поэтому для льготников, не имеющих доступа к централизованному газоснабжению, в Воронежской области была установлена дополнительная мера соцподдержки – единовременная денежная выплата на доставку бытового газа в баллонах. Ее размер составил 3 тысячи рублей ежегодно. "Предоставление компенсации предусматривалось по 31 декабря 2023 года. В связи с актуальностью дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной выплаты на доставку бытового газа в баллонах для бытовых нужд, было предложено продлить ее действие до конца 2024 года", – пояснил Нетёсов. Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию закона составят 13,8 миллиона рублей. Прогнозная численность получателей выплаты в регионе превышает 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20231005/zhku-1900761505.html
https://ria.ru/20230628/kapremont-1880953829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума, Воронежская область
В Воронежской области продлили выплаты компенсации на обеспечение газом
Воронежская дума продлили выплату компенсации на доставку газа в баллонах
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости.
Депутаты Воронежской областной думы продлили меру поддержки в виде компенсации на доставку газа в баллонах, сообщает областная дума
.
Решение утверждено в ходе заседания регионального парламента. Необходимые изменения депутаты внесли в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области".
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"Продление меры социальной поддержки позволит обеспечить доступность услуги по доставке баллонного газа льготным категориям граждан, проживающим на территории региона", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
.
С конца 2018 года было отменено государственное регулирование оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения. Утвержденный тариф не включал в себя доставку до потребителей, поэтому поставщик самостоятельно устанавливал ее стоимость, что повлекло рост цен. Поэтому для льготников, не имеющих доступа к централизованному газоснабжению, в Воронежской области была установлена дополнительная мера соцподдержки – единовременная денежная выплата на доставку бытового газа в баллонах. Ее размер составил 3 тысячи рублей ежегодно.
"Предоставление компенсации предусматривалось по 31 декабря 2023 года. В связи с актуальностью дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной выплаты на доставку бытового газа в баллонах для бытовых нужд, было предложено продлить ее действие до конца 2024 года", – пояснил Нетёсов.
Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию закона составят 13,8 миллиона рублей. Прогнозная численность получателей выплаты в регионе превышает 4,5 тысячи человек.
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