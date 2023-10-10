Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области продлили выплаты компенсации на обеспечение газом - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
 
15:57 10.10.2023 (обновлено: 15:58 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/kompensatsii-1901800969.html
В Воронежской области продлили выплаты компенсации на обеспечение газом
В Воронежской области продлили выплаты компенсации на обеспечение газом - РИА Новости, 10.10.2023
В Воронежской области продлили выплаты компенсации на обеспечение газом
Депутаты Воронежской областной думы продлили меру поддержки в виде компенсации на доставку газа в баллонах, сообщает областная дума. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:57
2023-10-10T15:58
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26893/02/268930274_0:80:1600:980_1920x0_80_0_0_f4230d40778296e2849ad03a7ab45ddf.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы продлили меру поддержки в виде компенсации на доставку газа в баллонах, сообщает областная дума. Решение утверждено в ходе заседания регионального парламента. Необходимые изменения депутаты внесли в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области". "Продление меры социальной поддержки позволит обеспечить доступность услуги по доставке баллонного газа льготным категориям граждан, проживающим на территории региона", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. С конца 2018 года было отменено государственное регулирование оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения. Утвержденный тариф не включал в себя доставку до потребителей, поэтому поставщик самостоятельно устанавливал ее стоимость, что повлекло рост цен. Поэтому для льготников, не имеющих доступа к централизованному газоснабжению, в Воронежской области была установлена дополнительная мера соцподдержки – единовременная денежная выплата на доставку бытового газа в баллонах. Ее размер составил 3 тысячи рублей ежегодно. "Предоставление компенсации предусматривалось по 31 декабря 2023 года. В связи с актуальностью дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной выплаты на доставку бытового газа в баллонах для бытовых нужд, было предложено продлить ее действие до конца 2024 года", – пояснил Нетёсов. Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию закона составят 13,8 миллиона рублей. Прогнозная численность получателей выплаты в регионе превышает 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20231005/zhku-1900761505.html
https://ria.ru/20230628/kapremont-1880953829.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26893/02/268930274_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_04749fb4120c8e2fdfd2a6363b3b1c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума, Воронежская область
В Воронежской области продлили выплаты компенсации на обеспечение газом

Воронежская дума продлили выплату компенсации на доставку газа в баллонах

© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области | Перейти в медиабанкГазовые баллоны
Газовые баллоны - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в медиабанк
Газовые баллоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы продлили меру поддержки в виде компенсации на доставку газа в баллонах, сообщает областная дума.
Решение утверждено в ходе заседания регионального парламента. Необходимые изменения депутаты внесли в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области".
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Более 2 миллионов человек оформили компенсацию платы за ЖКУ в Подмосковье
5 октября, 17:45
"Продление меры социальной поддержки позволит обеспечить доступность услуги по доставке баллонного газа льготным категориям граждан, проживающим на территории региона", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
С конца 2018 года было отменено государственное регулирование оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения. Утвержденный тариф не включал в себя доставку до потребителей, поэтому поставщик самостоятельно устанавливал ее стоимость, что повлекло рост цен. Поэтому для льготников, не имеющих доступа к централизованному газоснабжению, в Воронежской области была установлена дополнительная мера соцподдержки – единовременная денежная выплата на доставку бытового газа в баллонах. Ее размер составил 3 тысячи рублей ежегодно.
"Предоставление компенсации предусматривалось по 31 декабря 2023 года. В связи с актуальностью дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной выплаты на доставку бытового газа в баллонах для бытовых нужд, было предложено продлить ее действие до конца 2024 года", – пояснил Нетёсов.
Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию закона составят 13,8 миллиона рублей. Прогнозная численность получателей выплаты в регионе превышает 4,5 тысячи человек.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Порядка 80 тыс. жителей МО получили компенсацию за капремонт в 2023 году
28 июня, 17:38
 
Воронежская областьВоронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала