https://ria.ru/20231010/kitay-1901836197.html

Китайские туристы массово поехали в Россию на "золотой неделе"

Китайские туристы массово поехали в Россию на "золотой неделе" - РИА Новости, 10.10.2023

Китайские туристы массово поехали в Россию на "золотой неделе"

Туроператоры отметили всплеск интереса китайских туристов к России, особенно к Приморскому и Забайкальскому краям, на "золотой неделе" – большом празднике в КНР РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:57

2023-10-10T17:57

2023-10-10T17:57

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приморский край

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Туроператоры отметили всплеск интереса китайских туристов к России, особенно к Приморскому и Забайкальскому краям, на "золотой неделе" – большом празднике в КНР с 29 сентября по 6 октября, рассказали журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Принимающие туроператоры отметили всплеск интереса китайских туристов к путешествиям в Россию в ходе только что завершившейся "золотой недели" – каникул, приуроченных к Празднику середины осени и Дню образования КНР", – сообщили там. В союзе подчеркнули, что повышенный уровень турпотока пришелся на Владивосток: за неделю каникул туда прибыло несколько авиарейсов и не менее 17-18 полных туристических автобусов. "Мы считаем, это хороший результат, учитывая, что безвизовый режим только начал действовать. Списки туристических групп, которые собираются посетить Приморье, поступают каждый день", – отметила руководитель Приморского отделения РСТ Ольга Кудрявцева. Там рассказали, что владивостокский туроператор принял примерно две тысячи туристов из Китая: большинство приезжали на двухдневные туры с классической программой – обзорной экскурсией по городу и поездкой на остров Русский. По информации РСТ, Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям по въездному турпотоку: с января по июнь край принял более 1,1 миллиона туристов, что на 13 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. При этом китайские туристы интересовались и поездками в Забайкалье. В течение "золотой недели" забайкальский туроператор принял 17 групп от 5 до 29 человек. Прошедшие каникулы – один из первых периодов массовых отпусков после отмены ограничений на выезд из Китая в феврале 2023 года. И они наглядно продемонстрировали возвращение китайских туристов как на внутренний, так и на международный рынок. По официальным данным властей, во время национальных каникул жители Китая совершили 826 миллионов туристических поездок по стране. Почти 12 миллионов человек отправились за рубеж (на 300 процентов больше, чем год назад).

https://ria.ru/20231010/turmarshrut-1901675415.html

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новости - туризм, туризм, туристы, забайкальский край, российский союз туриндустрии (рст), китай, приморский край