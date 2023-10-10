https://ria.ru/20231010/kipr-1901676979.html

Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранных граждан

Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранных граждан - РИА Новости, 10.10.2023

Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранных граждан

Кипр предоставит свою территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан, введен в действие специальный национальный план ESTIA, сообщило министерство... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:46

2023-10-10T10:46

2023-10-10T10:50

кипр

евросоюз

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АФИНЫ, 10 окт - РИА Новости. Кипр предоставит свою территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан, введен в действие специальный национальный план ESTIA, сообщило министерство иностранных дел Кипра. "В свете ситуации с безопасностью, возникшей после широкомасштабной террористической деятельности в Израиле, министр иностранных дел д-р Константинос Кобос созвал сегодня, 10 октября, министерскую группу по управлению кризисом, в состав которой входят министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел и министр юстиции и общественного порядка. Министерская группа приняла решение об активизации специального национального плана ESTIA по приему и репатриации иностранных граждан из региона, находящегося в кризисной ситуации, через территорию Республики Кипр", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении. "В связи с этим Республика Кипр намерена предоставить возможности для репатриации иностранных граждан из Израиля через территорию Кипра", - сообщил МИД. Специальный национальный план ESTIA активизируется в случае чрезвычайной ситуации или кризиса, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан из близлежащего кризисного региона через территорию Кипра. Он также может применяться в случае стихийных бедствий в регионе, что также может привести к эвакуации граждан ЕС и третьих стран через Кипр.План ESTIA ("Домашний очаг") вводился в апреле этого года, когда Кипр стал использоваться как промежуточная остановка для эвакуации людей из Судана, когда там шли бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией и были сотни погибших в результате столкновений.Подобную роль Кипр, благодаря своему расположению и инфраструктуре, сыграл в 2006 году при эвакуации мирных жителей из Ливана.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html

кипр

израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кипр, евросоюз, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году