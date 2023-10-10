https://ria.ru/20231010/kipr-1901676979.html
Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранных граждан
Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранных граждан - РИА Новости, 10.10.2023
Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранных граждан
Кипр предоставит свою территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан, введен в действие специальный национальный план ESTIA, сообщило министерство... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:46
2023-10-10T10:46
2023-10-10T10:50
кипр
евросоюз
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АФИНЫ, 10 окт - РИА Новости. Кипр предоставит свою территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан, введен в действие специальный национальный план ESTIA, сообщило министерство иностранных дел Кипра. "В свете ситуации с безопасностью, возникшей после широкомасштабной террористической деятельности в Израиле, министр иностранных дел д-р Константинос Кобос созвал сегодня, 10 октября, министерскую группу по управлению кризисом, в состав которой входят министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел и министр юстиции и общественного порядка. Министерская группа приняла решение об активизации специального национального плана ESTIA по приему и репатриации иностранных граждан из региона, находящегося в кризисной ситуации, через территорию Республики Кипр", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении. "В связи с этим Республика Кипр намерена предоставить возможности для репатриации иностранных граждан из Израиля через территорию Кипра", - сообщил МИД. Специальный национальный план ESTIA активизируется в случае чрезвычайной ситуации или кризиса, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан из близлежащего кризисного региона через территорию Кипра. Он также может применяться в случае стихийных бедствий в регионе, что также может привести к эвакуации граждан ЕС и третьих стран через Кипр.План ESTIA ("Домашний очаг") вводился в апреле этого года, когда Кипр стал использоваться как промежуточная остановка для эвакуации людей из Судана, когда там шли бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией и были сотни погибших в результате столкновений.Подобную роль Кипр, благодаря своему расположению и инфраструктуре, сыграл в 2006 году при эвакуации мирных жителей из Ливана.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кипр, евросоюз, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Кипр, Евросоюз, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранных граждан
Кипр предоставит территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан
АФИНЫ, 10 окт - РИА Новости. Кипр предоставит свою территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан, введен в действие специальный национальный план ESTIA, сообщило министерство иностранных дел Кипра.
"В свете ситуации с безопасностью, возникшей после широкомасштабной террористической деятельности в Израиле, министр иностранных дел д-р Константинос Кобос созвал сегодня, 10 октября, министерскую группу по управлению кризисом, в состав которой входят министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел и министр юстиции и общественного порядка. Министерская группа приняла решение об активизации специального национального плана ESTIA по приему и репатриации иностранных граждан из региона, находящегося в кризисной ситуации, через территорию Республики Кипр", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
"В связи с этим Республика Кипр намерена предоставить возможности для репатриации иностранных граждан из Израиля через территорию Кипра", - сообщил МИД.
Специальный национальный план ESTIA активизируется в случае чрезвычайной ситуации или кризиса, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан из близлежащего кризисного региона через территорию Кипра. Он также может применяться в случае стихийных бедствий в регионе, что также может привести к эвакуации граждан ЕС
и третьих стран через Кипр.
Израиль получил последнее предупреждение
План ESTIA ("Домашний очаг") вводился в апреле этого года, когда Кипр стал использоваться как промежуточная остановка для эвакуации людей из Судана
, когда там шли бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией и были сотни погибших в результате столкновений.
Подобную роль Кипр, благодаря своему расположению и инфраструктуре, сыграл в 2006 году при эвакуации мирных жителей из Ливана
.