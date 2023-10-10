https://ria.ru/20231010/kherson-1901745002.html

ВС России уничтожили более 50 украинских солдат на Херсонском направлении

ВС России уничтожили более 50 украинских солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.10.2023

ВС России уничтожили более 50 украинских солдат на Херсонском направлении

Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей, сообщило во вторник РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:13

2023-10-10T13:13

2023-10-10T13:13

специальная военная операция на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих и 12 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия