https://ria.ru/20231010/kherson-1901745002.html
ВС России уничтожили более 50 украинских солдат на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 50 украинских солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.10.2023
ВС России уничтожили более 50 украинских солдат на Херсонском направлении
Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей, сообщило во вторник РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:13
2023-10-10T13:13
2023-10-10T13:13
специальная военная операция на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих и 12 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ВС России уничтожили более 50 украинских солдат на Херсонском направлении
МО: ВС России уничтожили более 50 солдат ВСУ на Херсонском направлении