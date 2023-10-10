https://ria.ru/20231010/khamas-1901756361.html

В ООН призвали ХАМАС освободить всех удерживаемых заложников

В ООН призвали ХАМАС освободить всех удерживаемых заложников - РИА Новости, 10.10.2023

В ООН призвали ХАМАС освободить всех удерживаемых заложников

ХАМАС должен срочно освободить всех гражданских лиц, взятых в заложники, поскольку такие действия нарушают международное право, говорится в заявлении Верховного РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:44

2023-10-10T13:44

2023-10-10T13:45

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ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. ХАМАС должен срочно освободить всех гражданских лиц, взятых в заложники, поскольку такие действия нарушают международное право, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Я призываю палестинские вооруженные группировки немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, которые были захвачены в плен и все еще находятся под стражей. Захват заложников запрещен международным правом", - сказано в документе. Тюрк подчеркнул, что "жизненно важно", чтобы со всеми лицами, лишенными свободы в Палестине и в Израиле, "обращались гуманно". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/khamas-1901677594.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901614076.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году