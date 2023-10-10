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В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа

В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа - РИА Новости, 10.10.2023

В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа и считает, что местные жители поступят так же, заявил РИА Новости представитель движения Хусам Бадран. РИА Новости, 10.10.2023

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2023-10-10T13:47

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа и считает, что местные жители поступят так же, заявил РИА Новости представитель движения Хусам Бадран.Армия обороны Израиля 8 октября призвала жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта."Это четкая позиция всего нашего народа. Это наша земля, и мы будем за неё держаться и не уйдем", - сказал Бадран.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

израиль

сектор газа

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецназ Израиля под огнем ХАМАС Война от первого лица: видео спасательной операции, проведённой спецназом Израиля под огнём ХАМАС в одном из кибуцев у Газы. 2023-10-10T11:12 true PT1M29S

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Влада Копылова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа