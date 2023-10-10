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В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа
В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа - РИА Новости, 10.10.2023
В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа
Палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа и считает, что местные жители поступят так же, заявил РИА Новости представитель движения Хусам Бадран. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:12
2023-10-10T11:12
2023-10-10T13:47
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа и считает, что местные жители поступят так же, заявил РИА Новости представитель движения Хусам Бадран.Армия обороны Израиля 8 октября призвала жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта."Это четкая позиция всего нашего народа. Это наша земля, и мы будем за неё держаться и не уйдем", - сказал Бадран.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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сектор газа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спецназ Израиля под огнем ХАМАС
Война от первого лица: видео спасательной операции, проведённой спецназом Израиля под огнём ХАМАС в одном из кибуцев у Газы.
2023-10-10T11:12
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа
В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа и продолжат борьбу