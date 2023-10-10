https://ria.ru/20231010/khamas-1901677594.html
ХАМАС не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников
ХАМАС не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников - РИА Новости, 10.10.2023
ХАМАС не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников
Палестинское движение ХАМАС пока не может подтвердить наличие людей с гражданством РФ среди захваченных заложников, у него нет точных сведений об их количестве... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:51
2023-10-10T10:51
2023-10-10T11:08
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
россия
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС пока не может подтвердить наличие людей с гражданством РФ среди захваченных заложников, у него нет точных сведений об их количестве и гражданстве, заявил РИА Новости представитель ХАМАС Хусам Бадран.Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил ранее в интервью телеканалу Al-Jazeera, что движение ХАМАС поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, у которых второе гражданство российское. Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сказала РИА Новости, что подтвержденной информации о захваченных россиянах пока нет."Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве, и все, что говорится по этому вопросу неточная информация", - сказал Бадран. "Мы все еще находимся в самом разгаре этой битвы, и сейчас все усилия направлены на укрепление позиций палестинцев на местах… Поэтому подробное заявление на эту тему сейчас не имеет смысла", - добавил он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, россия
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Россия
ХАМАС не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников
ХАМАС заявило, что пока не знает точное количество и гражданство заложников
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС пока не может подтвердить наличие людей с гражданством РФ среди захваченных заложников, у него нет точных сведений об их количестве и гражданстве, заявил РИА Новости представитель ХАМАС Хусам Бадран.
Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил ранее в интервью телеканалу Al-Jazeera, что движение ХАМАС поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, у которых второе гражданство российское. Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сказала РИА Новости, что подтвержденной информации о захваченных россиянах пока нет.
"Нашли уязвимое место". Против Израиля применили украинскую тактику
"Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве, и все, что говорится по этому вопросу неточная информация", - сказал Бадран. "Мы все еще находимся в самом разгаре этой битвы, и сейчас все усилия направлены на укрепление позиций палестинцев на местах… Поэтому подробное заявление на эту тему сейчас не имеет смысла", - добавил он.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Израиль получил последнее предупреждение
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.