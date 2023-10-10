https://ria.ru/20231010/khamas-1901664126.html

Дипмиссия в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС

Дипмиссия в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

Дипмиссия в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС

У российской дипмиссии в Палестине пока нет подтвержденной информации, есть ли россияне среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:37

2023-10-10T09:37

2023-10-10T10:22

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У российской дипмиссии в Палестине пока нет подтвержденной информации, есть ли россияне среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства Алия Зарипова."Пока такой подтвержденной информации нет. Проверяем", — сказала она.Как сообщило ранее агентство Рейтер, ссылаясь на представителя боевого крыла палестинского движения, среди израильских пленных есть десятки людей со вторым гражданством, в том числе российским.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизовала резервы и приступила к зачистке населенных пунктов, а также провела массированные обстрелы объектов в секторе Газа. По данным израильской государственной радиостанции Kan, в результате эскалации конфликта погибли более 800 граждан. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560 человек. Впоследствии член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что цели палестинской операции выполнены и теперь они готовы к политическому урегулированию. Он также отметил, что движение поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских пленных, у которых имеется второе гражданство России.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, хамас, палестина, в мире