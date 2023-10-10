https://ria.ru/20231010/khamas-1901664126.html
Дипмиссия в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС
Дипмиссия в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
Дипмиссия в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС
У российской дипмиссии в Палестине пока нет подтвержденной информации, есть ли россияне среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:37
2023-10-10T09:37
2023-10-10T10:22
россия
хамас
палестина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901668483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea40b7f5b4becb525b12842c20b8b095.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У российской дипмиссии в Палестине пока нет подтвержденной информации, есть ли россияне среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства Алия Зарипова."Пока такой подтвержденной информации нет. Проверяем", — сказала она.Как сообщило ранее агентство Рейтер, ссылаясь на представителя боевого крыла палестинского движения, среди израильских пленных есть десятки людей со вторым гражданством, в том числе российским.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизовала резервы и приступила к зачистке населенных пунктов, а также провела массированные обстрелы объектов в секторе Газа. По данным израильской государственной радиостанции Kan, в результате эскалации конфликта погибли более 800 граждан. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560 человек. Впоследствии член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что цели палестинской операции выполнены и теперь они готовы к политическому урегулированию. Он также отметил, что движение поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских пленных, у которых имеется второе гражданство России.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html
https://ria.ru/20231010/izrail-1901657049.html
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901668483_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_8d071a0283824e7b079d2cd3a1ad3179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хамас, палестина, в мире
Россия, Хамас, Палестина, В мире
Дипмиссия в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС
Представительство в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У российской дипмиссии в Палестине пока нет подтвержденной информации, есть ли россияне среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.
"Пока такой подтвержденной информации нет. Проверяем", — сказала она.
Как сообщило ранее агентство Рейтер, ссылаясь на представителя боевого крыла палестинского движения, среди израильских пленных есть десятки людей со вторым гражданством, в том числе российским.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине Армия
обороны Израиля (ЦАХАЛ
) мобилизовала резервы и приступила к зачистке населенных пунктов, а также провела массированные обстрелы объектов в секторе Газа.
По данным израильской государственной радиостанции Kan, в результате эскалации конфликта погибли более 800 граждан. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560 человек.
Впоследствии член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что цели палестинской операции выполнены и теперь они готовы к политическому урегулированию. Он также отметил, что движение поддерживает контакты с Москвой
по вопросу израильских пленных, у которых имеется второе гражданство России
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Армия обороны Израиля обновила список погибших военных