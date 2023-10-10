https://ria.ru/20231010/khamas-1901650413.html
Член политбюро ХАМАС назвал цели операции в Израиле выполненными
Член политбюро ХАМАС назвал цели операции в Израиле выполненными - РИА Новости, 10.10.2023
Член политбюро ХАМАС назвал цели операции в Израиле выполненными
ХАМАС выполнило цели своей операции в Израиле и готово к диалогу, заявил член политбюро движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T06:52
2023-10-10T06:52
2023-10-10T09:25
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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палестина
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ХАМАС выполнило цели своей операции в Израиле и готово к диалогу, заявил член политбюро движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera."Мы выполнили наши цели. <...> Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу", — сказал он.Абу-Марзук еще раз подчеркнул, что движение "не закрыто от переговоров".При этом член политбюро ХАМАС назвал достойной позицию России на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту. "Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности", — отметил он.Представитель ХАМАС также сообщил, что движение поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских пленных, у которых имеется второе гражданство России.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231010/nablus-1901646428.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, россия, оон
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, В мире, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Россия, ООН
Член политбюро ХАМАС назвал цели операции в Израиле выполненными
Член политбюро ХАМАС Абу-Марзук заявил, что цели операции в Израиле выполнены
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
ХАМАС выполнило цели своей операции в Израиле и готово к диалогу, заявил член политбюро движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera
.
«
"Мы выполнили наши цели. <...> Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу", — сказал он.
Абу-Марзук еще раз подчеркнул, что движение "не закрыто от переговоров".
При этом член политбюро ХАМАС назвал достойной позицию России на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту.
"Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности", — отметил он.
Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу, сообщили СМИ
Представитель ХАМАС также сообщил, что движение поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских пленных, у которых имеется второе гражданство России.
В субботу утром Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов
.
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