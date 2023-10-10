СМИ: ХАМАС опроверг причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль
AFP: в ХАМАС опровергли данные о том, что Иран помог устроить операцию в Израиле
© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
© AP Photo / Hatem Moussa
Члены движения "Хамас". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака опроверг информацию о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле или дал добро ее начать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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"Он опроверг данные о том, что иранские чиновники... помогли спланировать атаку или дали добро в ходе встречи в Бейруте на прошлой неделе", - говорится в сообщении агентства.
Барака добавил, что никто из главного командования движения или его политического отделения не посещал на прошлой неделе Бейрут.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.