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СМИ: ХАМАС опроверг причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
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00:24 10.10.2023 (обновлено: 00:28 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/khamas-1901635758.html
СМИ: ХАМАС опроверг причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль
СМИ: ХАМАС опроверг причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: ХАМАС опроверг причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль
Член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака опроверг информацию о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле или дал добро ее... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T00:24
2023-10-10T00:28
израиль
бейрут
иран
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака опроверг информацию о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле или дал добро ее начать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Он опроверг данные о том, что иранские чиновники... помогли спланировать атаку или дали добро в ходе встречи в Бейруте на прошлой неделе", - говорится в сообщении агентства. Барака добавил, что никто из главного командования движения или его политического отделения не посещал на прошлой неделе Бейрут. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/prichastnost-1901632157.html
https://ria.ru/20231009/postradavshie-1901634392.html
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израиль, бейрут, иран, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Бейрут, Иран, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: ХАМАС опроверг причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль

AFP: в ХАМАС опровергли данные о том, что Иран помог устроить операцию в Израиле

© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Члены движения "Хамас". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака опроверг информацию о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле или дал добро ее начать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«
"Он опроверг данные о том, что иранские чиновники... помогли спланировать атаку или дали добро в ходе встречи в Бейруте на прошлой неделе", - говорится в сообщении агентства.
Барака добавил, что никто из главного командования движения или его политического отделения не посещал на прошлой неделе Бейрут.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
У Израиля нет доказательств причастности Ирана к операции ХАМАС, пишут СМИ
Вчера, 23:25
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи
Вчера, 23:55
 
ИзраильБейрутИранБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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