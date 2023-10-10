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В ХАМАС заявили об участии в операции почти двух тысяч бойцов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2023
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00:10 10.10.2023 (обновлено: 00:54 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/khamas-1901635471.html
В ХАМАС заявили об участии в операции почти двух тысяч бойцов, пишут СМИ
В ХАМАС заявили об участии в операции почти двух тысяч бойцов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2023
В ХАМАС заявили об участии в операции почти двух тысяч бойцов, пишут СМИ
В операции против Израиля участвуют почти 2 тысячи бойцов, в секторе Газа их 40 тысяч, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на члена руководства... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T00:10
2023-10-10T00:54
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
иерусалим
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В операции против Израиля участвуют почти 2 тысячи бойцов, в секторе Газа их 40 тысяч, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на члена руководства палестинского движения за рубежом Али Бараку."ХАМАС до сих пор задействовало небольшое количество своих сил. Он (Барака) заявил, что почти 2 тысячи бойцов ХАМАС приняли участие в последних боях из 40-тысячной армии только в секторе Газа", - говорится в сообщении агентства.Барака добавил, что лишь небольшое число командиров в секторе Газа знали о времени начала операции. При этом даже ближайшие союзники ХАМАС не были заранее о ней проинформированы.Он назвал причиной операции ряд действий властей Израиля за последний год, например, усиление давления на палестинских заключенных. По информации агентства, ХАМАС также полагало, что Израиль планировал убить его лидеров.Барака отметил, что движение было шокировано масштабом операции."Мы были удивлены этим великим крахом... Эта армия оказалась бумажным тигром", - добавил он.Барака также сообщил, что операция в Израиле планировалась больше года. При этом он опроверг причастность Ирана к атаке. Кроме того, представитель ХАМАС опроверг предположения, что операция направлена на срыв усилий США по нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231010/evakuatsiya-1901635997.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, иерусалим
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Иерусалим
В ХАМАС заявили об участии в операции почти двух тысяч бойцов, пишут СМИ

AFP: в ХАМАС заявили, что в ходе операции задействовано почти две тысячи бойцов

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В операции против Израиля участвуют почти 2 тысячи бойцов, в секторе Газа их 40 тысяч, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на члена руководства палестинского движения за рубежом Али Бараку.
«
"ХАМАС до сих пор задействовало небольшое количество своих сил. Он (Барака) заявил, что почти 2 тысячи бойцов ХАМАС приняли участие в последних боях из 40-тысячной армии только в секторе Газа", - говорится в сообщении агентства.
Барака добавил, что лишь небольшое число командиров в секторе Газа знали о времени начала операции. При этом даже ближайшие союзники ХАМАС не были заранее о ней проинформированы.
Он назвал причиной операции ряд действий властей Израиля за последний год, например, усиление давления на палестинских заключенных. По информации агентства, ХАМАС также полагало, что Израиль планировал убить его лидеров.
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Барака отметил, что движение было шокировано масштабом операции.
"Мы были удивлены этим великим крахом... Эта армия оказалась бумажным тигром", - добавил он.
Барака также сообщил, что операция в Израиле планировалась больше года. При этом он опроверг причастность Ирана к атаке. Кроме того, представитель ХАМАС опроверг предположения, что операция направлена на срыв усилий США по нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Беспрецедентная атака

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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В миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильИерусалим
 
 
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