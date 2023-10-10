https://ria.ru/20231010/khalifa-1901772318.html

СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС

СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС

Бывшая порноактриса и блогер ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с журналом Playboy после того, как публично поддержала действия... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:26

2023-10-10T14:26

2023-10-10T14:35

в мире

израиль

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшая порноактриса и блогер ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с журналом Playboy после того, как публично поддержала действия палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Business Today. Халифа опубликовала пост в соцсети X о недавнем нападении ХАМАС на Израиль, назвав палестинцев "борцами за свободу", чем вызвала шквал критики. По информации издания, журнал Playboy, на который работала Халифа, в электронной рассылке уже уведомил своих подписчиков о том, что она уволена, а ее канал на их платформе удален. Кроме того, в ответ на ее пост журналист Тодд Шапиро, ведущий собственное шоу на канадском телевидении, также написал о том, что расторгает контракт с Халифой и призвал ее "эволюционировать и стать лучше". "Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами", - отреагировала блогер. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году