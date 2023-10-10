СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС
Business Today: экс-порноактриса Миа Халифа потеряла контракт за поддержку ХАМАС
Миа Халифа. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшая порноактриса и блогер ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с журналом Playboy после того, как публично поддержала действия палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Business Today.
Халифа опубликовала пост в соцсети X о недавнем нападении ХАМАС на Израиль, назвав палестинцев "борцами за свободу", чем вызвала шквал критики. По информации издания, журнал Playboy, на который работала Халифа, в электронной рассылке уже уведомил своих подписчиков о том, что она уволена, а ее канал на их платформе удален. Кроме того, в ответ на ее пост журналист Тодд Шапиро, ведущий собственное шоу на канадском телевидении, также написал о том, что расторгает контракт с Халифой и призвал ее "эволюционировать и стать лучше".
"Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами", - отреагировала блогер.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.