Рейтинг@Mail.ru
СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 10.10.2023 (обновлено: 14:35 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/khalifa-1901772318.html
СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС
СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС
Бывшая порноактриса и блогер ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с журналом Playboy после того, как публично поддержала действия... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:26
2023-10-10T14:35
в мире
израиль
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901775671_174:94:1723:965_1920x0_80_0_0_83656c2fa86ea19ed25d6b44603d2b32.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшая порноактриса и блогер ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с журналом Playboy после того, как публично поддержала действия палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Business Today. Халифа опубликовала пост в соцсети X о недавнем нападении ХАМАС на Израиль, назвав палестинцев "борцами за свободу", чем вызвала шквал критики. По информации издания, журнал Playboy, на который работала Халифа, в электронной рассылке уже уведомил своих подписчиков о том, что она уволена, а ее канал на их платформе удален. Кроме того, в ответ на ее пост журналист Тодд Шапиро, ведущий собственное шоу на канадском телевидении, также написал о том, что расторгает контракт с Халифой и призвал ее "эволюционировать и стать лучше". "Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами", - отреагировала блогер. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901775671_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4abbf61c52205f4f8fddc7a036fd6f84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС

Business Today: экс-порноактриса Миа Халифа потеряла контракт за поддержку ХАМАС

© AFP 2023 / BRIDGET BENNETTМиа Халифа
Миа Халифа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / BRIDGET BENNETT
Миа Халифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшая порноактриса и блогер ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с журналом Playboy после того, как публично поддержала действия палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Business Today.
Халифа опубликовала пост в соцсети X о недавнем нападении ХАМАС на Израиль, назвав палестинцев "борцами за свободу", чем вызвала шквал критики. По информации издания, журнал Playboy, на который работала Халифа, в электронной рассылке уже уведомил своих подписчиков о том, что она уволена, а ее канал на их платформе удален. Кроме того, в ответ на ее пост журналист Тодд Шапиро, ведущий собственное шоу на канадском телевидении, также написал о том, что расторгает контракт с Халифой и призвал ее "эволюционировать и стать лучше".
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
"Нашли уязвимое место". Против Израиля применили украинскую тактику
08:00
"Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами", - отреагировала блогер.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Энергетика Судного дня
08:00
 
В миреИзраильПалестинаХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала