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Премьер Палестины заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа - РИА Новости, 10.10.2023
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21:22 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/katastrofa-1901877607.html
Премьер Палестины заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа
Премьер Палестины заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа - РИА Новости, 10.10.2023
Премьер Палестины заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, необходимы безопасные коридоры для доставки продовольствия и... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:22
2023-10-10T21:22
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, необходимы безопасные коридоры для доставки продовольствия и медикаментов, передает агентство WAFA. "Премьер-министр Мухаммед Штайе заявил во вторник, что нашему населению в секторе Газа грозит гуманитарная катастрофа из-за продолжающейся четвертый день подряд агрессии оккупации (Израиля - ред.)", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Штайе призвал к открытию безопасных коридоров для доставки продовольствия и медикаментов в сектор Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/prekraschenie-1901849118.html
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в мире, цены на нефть, россия, палестина, израиль, биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Россия, Палестина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Палестины заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа

WAFA: премьер Палестины заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа

© Flickr / JoiФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Flickr / Joi
Флаги Палестины. Архивное фото
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, необходимы безопасные коридоры для доставки продовольствия и медикаментов, передает агентство WAFA.
«
"Премьер-министр Мухаммед Штайе заявил во вторник, что нашему населению в секторе Газа грозит гуманитарная катастрофа из-за продолжающейся четвертый день подряд агрессии оккупации (Израиля - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
ФРГ считает неверным прекращение оказания гуманитарной помощи Палестине
Вчера, 18:36
Отмечается, что Штайе призвал к открытию безопасных коридоров для доставки продовольствия и медикаментов в сектор Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия удара ВВС Израиля в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
ООН предрекла сектору Газа гуманитарную катастрофу при дальнейшей эскалации
Вчера, 01:28
 
В миреЦены на нефтьРоссияПалестинаИзраильБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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