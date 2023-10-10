https://ria.ru/20231010/kartofelekhranilische-1901685759.html

Строительство картофелехранилища на 3500 тонн завершают в Подмосковье

Строительство картофелехранилища на 3500 тонн завершают в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2023

Строительство картофелехранилища на 3500 тонн завершают в Подмосковье

Новое картофелехранилище на 3,5 тысячи тонн появится в Талдомском городском округе Подмосковья, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:21

2023-10-10T11:21

2023-10-10T11:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Новое картофелехранилище на 3,5 тысячи тонн появится в Талдомском городском округе Подмосковья, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье есть потребность в увеличении мощностей овощехранилищ – с каждым годом в регионе увеличиваются объемы собранного урожая. Новое картофелехранилище в Талдомском городском округе позволит хранить 3 500 тонн продукции. Инвестиции, вложенные в строительство, составили более 60 миллионов рублей", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, строительство нового картофелехранилища уже завершается. Его открытие позволит создать дополнительно 15 рабочих мест.

https://ria.ru/20231006/sbor-1900991523.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов