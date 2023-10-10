https://ria.ru/20231010/kartofelekhranilische-1901685759.html
Строительство картофелехранилища на 3500 тонн завершают в Подмосковье
Строительство картофелехранилища на 3500 тонн завершают в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2023
Строительство картофелехранилища на 3500 тонн завершают в Подмосковье
Новое картофелехранилище на 3,5 тысячи тонн появится в Талдомском городском округе Подмосковья, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:21
2023-10-10T11:21
2023-10-10T11:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Новое картофелехранилище на 3,5 тысячи тонн появится в Талдомском городском округе Подмосковья, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье есть потребность в увеличении мощностей овощехранилищ – с каждым годом в регионе увеличиваются объемы собранного урожая. Новое картофелехранилище в Талдомском городском округе позволит хранить 3 500 тонн продукции. Инвестиции, вложенные в строительство, составили более 60 миллионов рублей", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, строительство нового картофелехранилища уже завершается. Его открытие позволит создать дополнительно 15 рабочих мест.
https://ria.ru/20231006/sbor-1900991523.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов