Такер Карлсон дал жуткий прогноз для США после операции ХАМАС
Такер Карлсон: США из-за конфликта на Ближнем Востоке ждет ядерная война
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства США и ядерной войне с Ираном, такое мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X.
"Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум мы увидим беспрецедентный энергетический кризис здесь (в США. — Прим. ред.)", — заявил журналист.
Карлсон напомнил, что конфликт уже вызвал рост цен на энергоносители и, если такой тренд продолжится, США столкнутся с намного более серьезной депрессией, чем та, которая была в 1930-е годы.
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"Около десяти миллионов человек приехали сюда (в США. — Прим. ред.) из беднейших стран мира за последние три года. Подавляющее большинство из них живут за счет государственного обеспечения. Можете представить, чем это закончится, когда правительство США лишится денег", — предупредил журналист.
Карлсон также раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма, который ранее выступал с угрозами в адрес Ирана, обещая "тяжелые последствия" за возможное вмешательство в конфликт. Журналист задался вопросом, что случится, если США в действительности начнут наносить удары по Ирану.
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"Линдси Грэм не имеет представления, что произойдет. Он об этом не думал. Ему почти 70 лет, и у него нет детей. Его это не волнует", — отметил журналист.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.