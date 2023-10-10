https://ria.ru/20231010/karasuk-1901673845.html
Во дворе дома в городе Карасук обнаружили тело полицейского
Во дворе дома в городе Карасук обнаружили тело полицейского - РИА Новости, 10.10.2023
Во дворе дома в городе Карасук обнаружили тело полицейского
Тело полицейского обнаружили во дворе дома в городе Карасук Новосибирской области, организована служебная проверка, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:29
2023-10-10T10:29
2023-10-10T10:29
происшествия
карасук
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Тело полицейского обнаружили во дворе дома в городе Карасук Новосибирской области, организована служебная проверка, сообщает ГУМВД по региону. "Девятого октября 2023 года во дворе дома, расположенного в городе Карасуке Новосибирской области, было обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время по данному факту начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка", - говорится в сообщении главка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, карасук, новосибирская область, россия
Происшествия, Карасук, Новосибирская область, Россия
Во дворе дома в городе Карасук обнаружили тело полицейского
В Карасуке Новосибирской области во дворе дома обнаружили тело полицейского