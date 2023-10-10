https://ria.ru/20231010/karasuk-1901673845.html

Во дворе дома в городе Карасук обнаружили тело полицейского

Во дворе дома в городе Карасук обнаружили тело полицейского - РИА Новости, 10.10.2023

Во дворе дома в городе Карасук обнаружили тело полицейского

Тело полицейского обнаружили во дворе дома в городе Карасук Новосибирской области, организована служебная проверка, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:29

2023-10-10T10:29

2023-10-10T10:29

происшествия

карасук

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Тело полицейского обнаружили во дворе дома в городе Карасук Новосибирской области, организована служебная проверка, сообщает ГУМВД по региону. "Девятого октября 2023 года во дворе дома, расположенного в городе Карасуке Новосибирской области, было обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время по данному факту начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка", - говорится в сообщении главка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230707/tuva-1882733273.html

карасук

новосибирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, карасук, новосибирская область, россия