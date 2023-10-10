https://ria.ru/20231010/kapremont-1901743749.html
Капремонт 1-го Бауманского моста стартовал на востоке Москвы
Капремонт 1-го Бауманского моста стартовал на востоке Москвы - РИА Новости, 10.10.2023
Капремонт 1-го Бауманского моста стартовал на востоке Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта 1-го Бауманского моста на востоке столицы, сообщил журналистам во... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:11
2023-10-10T13:11
2023-10-10T13:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта 1-го Бауманского моста на востоке столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим автодорожный мост "Бауманский 1-й" через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы "Измайлово". С момента постройки в 1964 году он ни разу капитально не ремонтировался", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта выполним переустройство элементов мостового полотна, отремонтируем сборные балки пролетного строения. Заменим деформационные швы, обновим перильное ограждение, уложим прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем разметку. Работы планируется завершить в четвертом квартале этого года", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20230912/moskva-1895785945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта 1-го Бауманского моста на востоке столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим автодорожный мост "Бауманский 1-й" через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы "Измайлово". С момента постройки в 1964 году он ни разу капитально не ремонтировался", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос.
"В рамках проекта выполним переустройство элементов мостового полотна, отремонтируем сборные балки пролетного строения. Заменим деформационные швы, обновим перильное ограждение, уложим прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем разметку. Работы планируется завершить в четвертом квартале этого года", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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