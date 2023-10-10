Назван топ стран у россиян для зимнего отдыха
Исследование: Таиланд стал самым популярным направлением для путешествий зимой
© iStock.com / Natalia KokhanovaПляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Natalia Kokhanova
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Таиланд стал самым популярным направлением у россиян, которые планируют путешествие на зиму и уже приобрели туры, сообщает Travelata.ru.
В эту страну Юго-Восточной Азии собрались 281 тысяча, или 24 процента пользователей, приобретавших путевку через агрегатор.
ОАЭ и Россия – на втором месте рейтинга, оба направления набрали по 22 процента. Средняя стоимость поездки на Ближний Восток – 222 тысячи рублей, на отечественные курорты – 74 тысячи.
Египет – на четвертой позиции в списке, 12 процентов оплатили отдых в этой стране. В среднем они заплатили 203 тысячи рублей.
Турция замыкает список популярных направлений, ее выбрали девять процентов туристов. Средний чек тура в эту страну составляет 177 тысяч рублей.
Для сравнения: в прошлом году лидирующую позицию занимала Россия (46 процентов) и стоила поездка ощутимо ниже, чем в этом году: 48 тысяч рублей. В Таиланд отправились 19 процентов туристов, заплативших в среднем тоже меньше – 219 тысяч рублей. ОАЭ посетили 16 процентов путешественников, потративших в среднем 211 тысяч рублей. Визит в Египет обошелся в среднем в 149 тысяч рублей, а в Турцию – в 140 тысяч рублей.