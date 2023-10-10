https://ria.ru/20231010/kanikuly-1901531623.html

Назван топ стран у россиян для зимнего отдыха

Назван топ стран у россиян для зимнего отдыха - РИА Новости, 10.10.2023

Назван топ стран у россиян для зимнего отдыха

Таиланд стал самым популярным направлением у россиян, которые планируют путешествие на зиму и уже приобрели туры, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T02:28

2023-10-10T02:28

2023-10-10T02:28

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Таиланд стал самым популярным направлением у россиян, которые планируют путешествие на зиму и уже приобрели туры, сообщает Travelata.ru.В эту страну Юго-Восточной Азии собрались 281 тысяча, или 24 процента пользователей, приобретавших путевку через агрегатор.ОАЭ и Россия – на втором месте рейтинга, оба направления набрали по 22 процента. Средняя стоимость поездки на Ближний Восток – 222 тысячи рублей, на отечественные курорты – 74 тысячи.Египет – на четвертой позиции в списке, 12 процентов оплатили отдых в этой стране. В среднем они заплатили 203 тысячи рублей.Турция замыкает список популярных направлений, ее выбрали девять процентов туристов. Средний чек тура в эту страну составляет 177 тысяч рублей.Для сравнения: в прошлом году лидирующую позицию занимала Россия (46 процентов) и стоила поездка ощутимо ниже, чем в этом году: 48 тысяч рублей. В Таиланд отправились 19 процентов туристов, заплативших в среднем тоже меньше – 219 тысяч рублей. ОАЭ посетили 16 процентов путешественников, потративших в среднем 211 тысяч рублей. Визит в Египет обошелся в среднем в 149 тысяч рублей, а в Турцию – в 140 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231009/maldivy-1901509117.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, таиланд, оаэ, россия, отдых в россии