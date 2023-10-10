Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 10.10.2023 (обновлено: 10:31 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/kakhovka-1901660370.html
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел - РИА Новости, 10.10.2023
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел
Жилые дома попали под обстрел в центре Новой Каховки, повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщили власти Новой Каховки Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:11
2023-10-10T10:31
новая каховка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901673986_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f2a94bfd396c46a5280ae3c157b312e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Жилые дома попали под обстрел в центре Новой Каховки, повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщили власти Новой Каховки Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли очередной варварский удар по Новой Каховке. Сегодня, 10 октября, под обстрел укронацистских формирований попал район улиц старого города – Пушкина - К. Маркса - Дзержинского. В результате попадания снаряда в домах вылетели окна и двери, повреждены крыши в двухэтажных домах и в частном секторе", - говорится в сообщении. Поврежден газопровод на улице Гидростроителей и линия электропередачи, добавили власти.
https://ria.ru/20231009/makeevka-1901556798.html
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901673986_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b3e5fcb27b9d08c5d5ba35360df2112a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, происшествия
Новая Каховка, Происшествия
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел

В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел, повреждены ЛЭП и газопровод

© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/TelegramДом, попавший под обстрел в Новой Каховке. 10 октября 2023
Дом, попавший под обстрел в Новой Каховке. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/Telegram
Дом, попавший под обстрел в Новой Каховке. 10 октября 2023
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Жилые дома попали под обстрел в центре Новой Каховки, повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщили власти Новой Каховки Telegram-канале.
"Украинские боевики нанесли очередной варварский удар по Новой Каховке. Сегодня, 10 октября, под обстрел укронацистских формирований попал район улиц старого города – Пушкина - К. Маркса - Дзержинского. В результате попадания снаряда в домах вылетели окна и двери, повреждены крыши в двухэтажных домах и в частном секторе", - говорится в сообщении.
Поврежден газопровод на улице Гидростроителей и линия электропередачи, добавили власти.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена женщина
Вчера, 16:55
 
Новая КаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала