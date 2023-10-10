https://ria.ru/20231010/kakhovka-1901660370.html
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел - РИА Новости, 10.10.2023
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел
Жилые дома попали под обстрел в центре Новой Каховки, повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщили власти Новой Каховки Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:11
2023-10-10T09:11
2023-10-10T10:31
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Жилые дома попали под обстрел в центре Новой Каховки, повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщили власти Новой Каховки Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли очередной варварский удар по Новой Каховке. Сегодня, 10 октября, под обстрел укронацистских формирований попал район улиц старого города – Пушкина - К. Маркса - Дзержинского. В результате попадания снаряда в домах вылетели окна и двери, повреждены крыши в двухэтажных домах и в частном секторе", - говорится в сообщении. Поврежден газопровод на улице Гидростроителей и линия электропередачи, добавили власти.
https://ria.ru/20231009/makeevka-1901556798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, происшествия
Новая Каховка, Происшествия
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел, повреждены ЛЭП и газопровод