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СМИ: правительство назвало отрасли, где упадет спрос на кадры к 2030 году - РИА Новости, 10.10.2023
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09:53 10.10.2023 (обновлено: 12:01 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/kadry-1901667128.html
СМИ: правительство назвало отрасли, где упадет спрос на кадры к 2030 году
СМИ: правительство назвало отрасли, где упадет спрос на кадры к 2030 году - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: правительство назвало отрасли, где упадет спрос на кадры к 2030 году
Министерство экономического развития России ожидает снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании к 2030 году,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:53
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экономика
россия
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство экономического развития России ожидает снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании к 2030 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз ведомства.&quot;Состояние рынка труда и перспективы его развития будут определяться комплексом факторов&quot;, — говорится в документе.Журналисты указали, что к этому году спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тысяч человек, в торговле — на 200 тысяч, а в финансовой и страховой деятельности — на 100 тысяч. Они отметили, что покупное снижение спроса на труд в этих сферах составит 720 тысяч человек.В прогнозе на 2030 год также говорится об увеличении спроса на сотрудников в сферах обрабатывающих производств — на 500 тысяч, здравоохранении — 400 тысяч, транспортировке и хранении — тоже на 400 тысяч. Спрос увеличится и на кадры научной деятельности — 300 тысяч, а в сфере IT-технологий и связи — на 200 тысяч.В министерстве отметили, что на рост спроса работников в сферах здравоохранения и соцобслуживания повлияет старение населения, а на сферы информационных технологий и связи — необходимость импортозамещения из-за ухода зарубежных компаний и обеспечения "технологического суверенитета".
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экономика, россия, рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, РБК (медиагруппа)
СМИ: правительство назвало отрасли, где упадет спрос на кадры к 2030 году

РБК: к 2030 году снизится потребность в работниках в агросекторе и финансах

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПрохожий у здания Министерства экономического развития Российской Федерации
Прохожий у здания Министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Прохожий у здания Министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство экономического развития России ожидает снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании к 2030 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз ведомства.
«

"Состояние рынка труда и перспективы его развития будут определяться комплексом факторов", — говорится в документе.

Журналисты указали, что к этому году спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тысяч человек, в торговле — на 200 тысяч, а в финансовой и страховой деятельности — на 100 тысяч. Они отметили, что покупное снижение спроса на труд в этих сферах составит 720 тысяч человек.
В прогнозе на 2030 год также говорится об увеличении спроса на сотрудников в сферах обрабатывающих производств — на 500 тысяч, здравоохранении — 400 тысяч, транспортировке и хранении — тоже на 400 тысяч. Спрос увеличится и на кадры научной деятельности — 300 тысяч, а в сфере IT-технологий и связи — на 200 тысяч.
В министерстве отметили, что на рост спроса работников в сферах здравоохранения и соцобслуживания повлияет старение населения, а на сферы информационных технологий и связи — необходимость импортозамещения из-за ухода зарубежных компаний и обеспечения "технологического суверенитета".
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