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На Курилах устанавливают причины повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 10.10.2023
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03:38 10.10.2023 (обновлено: 05:33 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/kabel-1901644498.html
На Курилах устанавливают причины повреждения подводного кабеля
На Курилах устанавливают причины повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 10.10.2023
На Курилах устанавливают причины повреждения подводного кабеля
Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить ответственных за повреждение подводного кабеля между двумя островами Курильской гряды, сообщил во... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T03:38
2023-10-10T05:33
ростелеком
кунашир (остров)
шикотан
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить ответственных за повреждение подводного кабеля между двумя островами Курильской гряды, сообщил во вторник РИА Новости министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев."Повреждение подводного кабеля Курильск – Южно-Курильск, приведшее к серьезному ограничению предоставления услуг связи на островах Кунашир и Шикотан, было зафиксировано системами мониторинга ПАО "Ростелеком" вечером 7 октября. В настоящее время ведется проверка и установление ответственных по линии правоохранительных органов", - рассказал собеседник агентства. По словам министра, на экстренно проведенном совещании был выработан комплекс первоочередных решений, призванных нивелировать негативные последствия повреждения кабеля для жителей Курил. Операторы связи в максимально оперативном порядке организовывают спутниковые каналы связи для восстановления услуг голосовой связи в полном объеме."В связи с общим дефицитом спутникового ресурса в первую очередь будет восстанавливаться доступ в сеть Интернет для социально значимых объектов (больницы, школы и т.д.). Работа по подготовке к восстановлению поврежденного подводного кабеля уже начата", - отметил министр.Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом было зафиксировано в субботу. Авария привела к ограничению предоставления услуг связи на этих двух островах. Власти региона уже провели экстренное совещание с операторами связи и выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии.В настоящее время на Кунашире и Шикотане есть проводная телефонная связь. Жители Кунашира могут вызывать экстренные службы по номеру 112 для абонентов всех операторов связи. Также на острове действует мобильная голосовая связь оператора ООО "Т2 Мобайл" (торговая марка Теле2)".
https://ria.ru/20230329/sevastopol-1861700675.html
кунашир (остров)
шикотан
сахалинская область
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ростелеком, кунашир (остров), шикотан, сахалинская область
Ростелеком, Кунашир (остров), Шикотан, Сахалинская область
На Курилах устанавливают причины повреждения подводного кабеля

На Курилах устанавливают причины повреждения подводного кабеля между островами

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить ответственных за повреждение подводного кабеля между двумя островами Курильской гряды, сообщил во вторник РИА Новости министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
«
"Повреждение подводного кабеля Курильск – Южно-Курильск, приведшее к серьезному ограничению предоставления услуг связи на островах Кунашир и Шикотан, было зафиксировано системами мониторинга ПАО "Ростелеком" вечером 7 октября. В настоящее время ведется проверка и установление ответственных по линии правоохранительных органов", - рассказал собеседник агентства.
По словам министра, на экстренно проведенном совещании был выработан комплекс первоочередных решений, призванных нивелировать негативные последствия повреждения кабеля для жителей Курил. Операторы связи в максимально оперативном порядке организовывают спутниковые каналы связи для восстановления услуг голосовой связи в полном объеме.
"В связи с общим дефицитом спутникового ресурса в первую очередь будет восстанавливаться доступ в сеть Интернет для социально значимых объектов (больницы, школы и т.д.). Работа по подготовке к восстановлению поврежденного подводного кабеля уже начата", - отметил министр.
Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом было зафиксировано в субботу. Авария привела к ограничению предоставления услуг связи на этих двух островах. Власти региона уже провели экстренное совещание с операторами связи и выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии.
В настоящее время на Кунашире и Шикотане есть проводная телефонная связь. Жители Кунашира могут вызывать экстренные службы по номеру 112 для абонентов всех операторов связи. Также на острове действует мобильная голосовая связь оператора ООО "Т2 Мобайл" (торговая марка Теле2)".
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РостелекомКунашир (остров)ШикотанСахалинская область
 
 
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