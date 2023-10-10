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В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
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17:58 10.10.2023 (обновлено: 18:31 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901837636.html
В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС
В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС
В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля обнаружены тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, убитых ХАМАС, сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:58
2023-10-10T18:31
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
биньямин нетаньяху
оон
сергей лавров
палестина
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля обнаружены тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, убитых ХАМАС, сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.Во вторник представители прессы были приглашены на осмотр места разрушений в Кфар-Азе, уничтоженном ХАМАС в первые дни вторжения.Как указывает телеканал, у некоторых убитых детей отрублены головы.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/kupol-1901492733.html
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху, оон, сергей лавров, палестина, в мире, сша
Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, Сергей Лавров, Палестина, В мире, США
В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС

i24NEWS: в кибуце Кфар-Аза нашли тела 200 убитых бойцами ХАМАС израильтян

© AFP 2023 / JACK GUEZИзраильские военные несут тело убитого во время атаки палестинских боевиков в Кфар-Азе. 10 октября 2023
Израильские военные несут тело убитого во время атаки палестинских боевиков в Кфар-Азе. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Израильские военные несут тело убитого во время атаки палестинских боевиков в Кфар-Азе. 10 октября 2023
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля обнаружены тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, убитых ХАМАС, сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.
Во вторник представители прессы были приглашены на осмотр места разрушений в Кфар-Азе, уничтоженном ХАМАС в первые дни вторжения.
Отражение ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"
9 октября, 13:28
Как указывает телеканал, у некоторых убитых детей отрублены головы.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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ХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильБиньямин НетаньяхуООНСергей ЛавровПалестинаВ миреСША
 
 
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