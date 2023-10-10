https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901837636.html

В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС

В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС

В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля обнаружены тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, убитых ХАМАС, сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:58

2023-10-10T17:58

2023-10-10T18:31

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

биньямин нетаньяху

оон

сергей лавров

палестина

в мире

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля обнаружены тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, убитых ХАМАС, сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.Во вторник представители прессы были приглашены на осмотр места разрушений в Кфар-Азе, уничтоженном ХАМАС в первые дни вторжения.Как указывает телеканал, у некоторых убитых детей отрублены головы.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/kupol-1901492733.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху, оон, сергей лавров, палестина, в мире, сша