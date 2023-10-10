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Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, превысило 2,8 тысячи - РИА Новости, 10.10.2023
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14:12 10.10.2023 (обновлено: 14:23 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901766222.html
Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, превысило 2,8 тысячи
Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, превысило 2,8 тысячи - РИА Новости, 10.10.2023
Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, превысило 2,8 тысячи
Число жителей Израиля, пострадавших в результате начавшейся в субботу эскалации, превысило 2,8 тысячи, более 500 из них все еще госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:12
2023-10-10T14:23
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
палестина
россия
биньямин нетаньяху
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число жителей Израиля, пострадавших в результате начавшейся в субботу эскалации, превысило 2,8 тысячи, более 500 из них все еще госпитализированы, сообщает газета Haaretz со ссылкой на минздрав страны.Ранее сообщалось о 2741 пострадавшем."Пострадали и были доставлены в различные больницы со времени нападения ХАМАС утром в субботу 2806 жителей Израиля... по состоянию на 13.30 по местному времени (совпадает с мск - ред.) в больницах еще находятся 535 жителей Израиля, в том числе 106 в тяжелом или критическом состоянии", - говорится в сообщении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/kupol-1901492733.html
https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ООН, Хамас
Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, превысило 2,8 тысячи

Число пострадавших из-за эскалации конфликта израильтян достигло 2806 человек

© AP Photo / Moti MilrodПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Moti Milrod
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число жителей Израиля, пострадавших в результате начавшейся в субботу эскалации, превысило 2,8 тысячи, более 500 из них все еще госпитализированы, сообщает газета Haaretz со ссылкой на минздрав страны.
Ранее сообщалось о 2741 пострадавшем.
Отражение ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"
Вчера, 13:28
"Пострадали и были доставлены в различные больницы со времени нападения ХАМАС утром в субботу 2806 жителей Израиля... по состоянию на 13.30 по местному времени (совпадает с мск - ред.) в больницах еще находятся 535 жителей Израиля, в том числе 106 в тяжелом или критическом состоянии", - говорится в сообщении.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Обострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
7 октября, 17:10
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
08:00
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровООНХамас
 
 
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