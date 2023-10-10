https://ria.ru/20231010/izrail-1901840140.html
Посольство сообщило о четверых погибших в Израиле россиянах
Посольство сообщило о четверых погибших в Израиле россиянах - РИА Новости, 10.10.2023
Посольство сообщило о четверых погибших в Израиле россиянах
Четыре гражданина России, по последним данным, погибли в результате обострения на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:04
2023-10-10T18:04
2023-10-10T18:29
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. Четыре гражданина России, по последним данным, погибли в результате обострения на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Тель-Авиве."Согласно актуализированным данным израильской стороны, по состоянию на 17:00 10 октября четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. <...> Занимаемся выяснением всех обстоятельств", — сказали в дипмиссии.Кроме того, шесть россиян считаются пропавшими без вести.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.
https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901837636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Посольство сообщило о четверых погибших в Израиле россиянах
Посольство заявило о четырех россиянах, погибших при обострении в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. Четыре гражданина России, по последним данным, погибли в результате обострения на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Тель-Авиве.
«
"Согласно актуализированным данным израильской стороны, по состоянию на 17:00 10 октября четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. <...> Занимаемся выяснением всех обстоятельств", — сказали в дипмиссии.
Кроме того, шесть россиян считаются пропавшими без вести.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС
Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.
По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.
Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль