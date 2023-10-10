https://ria.ru/20231010/izrail-1901840140.html

Посольство сообщило о четверых погибших в Израиле россиянах

Посольство сообщило о четверых погибших в Израиле россиянах - РИА Новости, 10.10.2023

Посольство сообщило о четверых погибших в Израиле россиянах

Четыре гражданина России, по последним данным, погибли в результате обострения на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:04

2023-10-10T18:04

2023-10-10T18:29

израиль

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. Четыре гражданина России, по последним данным, погибли в результате обострения на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Тель-Авиве."Согласно актуализированным данным израильской стороны, по состоянию на 17:00 10 октября четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. <...> Занимаемся выяснением всех обстоятельств", — сказали в дипмиссии.Кроме того, шесть россиян считаются пропавшими без вести.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.

https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901837636.html

https://ria.ru/20231010/zvonki-1901791719.html

израиль

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире